Etiyopya'da 7 parti tek çatı altında toplandı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya’da muhalefetin önde gelen partilerinin de olduğu 7 parti tek çatı altında birleşti.

Birleşeceklerini ilk kez mart ayında duyuran 7 ulusal ve bölgesel parti, dün başlayan ve bugün sona ermesi beklenen olağan genel kurulda partinin liderini seçti.

Geçen yıl terör örgütü listesinden çıkarılan Vatansever Ginbot 7 Hareketi’nin lideri Prof. Berhanu Nega, "Sosyal Adalet için Etiyopya Yurttaşları" ismi verilen partinin yeni başkanı olarak seçildi.

Her türlü etnik milliyetçiliğe karşı olduğunu açıklayan parti, ülkede vatandaş merkezli politikaları hayata geçirmeyi ve değişimin öncüsü olmayı hedefliyor.

Kendisini feshederek yeni partinin içerisine katılan partiler, "Vatansever Ginbot 7 Hareketi, Etiyopya Demokratik Partisi, Gambella Bölgesel Hareketi, Tüm Etiyopya Birliği Partisi, Yeni Nesil Partisi, Mavi Parti ve Adalet ve Demokrasi için Birlik Partisi." şeklinde sıralandı.

Ülkede dört partiden oluşan iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesine (EPRDF) karşı birleşen partiler, 2020 yılında yapılması planlanan genel seçime de tek parti olarak girecek.

Etnik federalizmi benimseyen ve seçimlerde "çoğunluk oy sistemini" kullanan ülkede ittifaklar milletvekili çıkarabilmek ve seçimi kazanmak için büyük önem taşıyor.

