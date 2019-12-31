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  4. Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında

Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Etiyopya'da kundaklanan camilerin bulunduğu kentteki güvenlik şefleri gözaltında

İSTANBUL (AA) - Etiyopya'da 4 caminin ateşe verilmesinde ihmali olduğundan şüphelenilen yerel güvenlik şefleri, gözaltına alındı.

Fana televizyon kanalının haberinde, Hristiyanların çoğunlukta olduğu kuzeydeki Amhara eyaletinin Mota kentindeki camilerin ateşe verilmesi sırasında görevini yapmamakla suçlanan çok sayıda güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Müfettiş Ayalneh Tesfay, güvenlik şeflerinin önlenebilecek bir duruma müdahale konusunda ihmallerinin olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Etiyopya'da bu ay 4 cami ve 1 kilisenin kundaklanmasının ardından binlerce kişi tepki gösterileri düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
cami Etiyopya

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