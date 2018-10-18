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Etiyopya’da sokak çatışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:22 | Son Güncelleme

Eylül ayında 26 kişinin öldüğü olaylarda gözaltına alınan bin 174 kişi bir aylık rehabilitasyonun ardından serbest bırakıldı

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da, başkent Addis Ababa ve çevre mahallerindeki çatışmalara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan bin 174 kişi salıverildi.

Başkentte eylül ayı ortalarında muhalif Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) örgütü liderlerinin ülkeye dönüşünden önce karşıt gruplar arasında başlayan ve 26 kişinin ölümüne yol açan çatışmalar nedeniyle gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

Addis Ababa polisi, Tolai askeri kampında tutulan bin 174 kişinin bir aylık rehabilitasyonun ardından bırakıldığını belirtti.

Başbakan Abiy Ahmed’in terör örgütü listesinden çıkardığı OLF sempatizanlarının, liderlerinin ülkeye dönüşü nedeniyle caddelere kendi örgütlerini simgeleyen bayrak ve afişler asması tepkilere ve çatışmalara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Addis Ababa Etiyopya OLF Oromo Kurtuluş Cephesi

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