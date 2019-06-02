Etiyopyalı yetimler Diyanet iftarında buluştu

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopyalı yetimler, Türkiye'nin Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bin 200 yetime iftar verildiğini ifade etti.

Alıcı, "Diyanet İşleri Başkanlığınca Antalya ilimiz Addis Ababa ile kardeş şehir yapılmıştı. Bu münasebetle Antalya İl Müftülüğü ile Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği koordinesinde Ömer İbni Hattab Yetimhanesi'nde bin 200 yetim çocuğa ve yakınlarına iftar verildi." dedi.

Alıcı ayrıca, iftar programına Suriye'den göç etmiş ailelerin de davet edildiğini kaydetti.

Programa, Ömer İbni Hattab Derneği Başkanı Hacı Muhammed Evvel Reca, Dernek Genel Müdürü Abdülfettah Mustafa, Ömer İbni Hattab Kur'an Hafızları Başkan Yardımcısı Rıdvan Muhammet de katıldı.

