Etiyopya'nın güneyindeki gösterilerde 15 kişi öldü

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'nın güneyindeki Hawassa şehri ve Sidama bölgesinde hafta içindeki gösteriler ve şiddet olaylarında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin Güney eyaletinde bulunan Sidama bölgesinin bağımsız eyalet olmasını savunan aktivistlerden Filata Gigiso, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ilk bilgilere göre Sidama bölgesi ve çevresinde en az 15 kişinin öldüğünü tespit ettiklerini kaydetti.

Halkın, hükümetin referandum talebini ciddiye almayarak 5 ay içinde yapılması yönünde karar almasına tepki gösterdiğini belirten Gigiso, bölgede aktivistlere yönelik gözaltıların devam ettiğini ve ordunun bölgedeki kontrolü ele almaya çalıştığını söyledi.

Olayların, hükümetin referandum kararını tartışmak için toplananlara ordu tarafından müdahale edilmesi sonrası büyüdüğünü ileri süren Gigiso, "Hükümet halkın verdiği kararı ciddiye almadı. Gösteri ve olaylar sırasında çok sayıda mülk zarar gördü. Hawassa şehri ve diğer bölgelerde şu anda durum sakin." diye konuştu.