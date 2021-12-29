Etkili bir klozet ve rezervuar temizliği için sifon suyuna atabileceğiniz doğal malzemelere mutlaka göz atın!

Klozet temizliği evinizde yaşayan herkesin sağlığı açısından oldukça önemli. Sıklıkla klozet temizliği yapıyor olabilirsiniz ancak rezervuar detayını atladığınız zaman sifondan kötü kokular gelmeye ve tuvalet hijyeniniz azalmaya başlayabilir. Ancak hiç üzülmeyin. Evinizde bulunan malzemelerle klozet ve rezervuar temizliğini sağlamak çok kolay! İşte bunun için kullanabileceğiniz doğal malzemeler ve uygulama yöntemleri...
Rezervuar temizliğinin ilk adımı olarak rezervuar musluğunu kapatın ve içinde bulunan tüm suyu boşaltın.
Beyaz sirke rezervuarın içinde yer alan küf gibi oluşumları temizlemeye yardımcı olacak etkili bir malzeme olduğu için içindeki suyu boşalttıktan sonra beyaz sirkeyi rezervuarın içine dökün. Tüm yüzeylere etki edebilmesi adına 8-10 litre kadar beyaz sirke kullanmanız gerekebilir.
Sirkeyi döktükten sonra 12 saat bekleyin.
Eğer sirkenin etki etmesini bekleyecek kadar vaktiniz yoksa sirkenin tek başına gösterdiği etkiyi sağlayacak ve hızlı bir çözüm olacak olan bu karışımı deneyebilirsiniz.
8-10 litre sirkenin içine bir miktar bulaşık deterjanı ve karbonat ekleyin, ardından karıştırın.
MALZEMELER
¾ su bardağı boraks
1 su bardağı beyaz sirke
10 damla lavanta yağı
YAPILIŞI
Bütün malzemeleri bir sprey şişesine doldurun ve iyice çalkalayın.
Hazırladığınız karışımı klozet ve sifon yüzeyine püskürtün.
Birkaç saat bekledikten sonra bir fırça yardımıyla klozetin içini iyice ovalayın, ardından sifonu doldurup çekin.
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