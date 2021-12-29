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Etkili bir klozet ve rezervuar temizliği için sifon suyuna atabileceğiniz doğal malzemelere mutlaka göz atın!

29.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz konusu hijyen olduğunda klozetler, temizlenmesi gereken yüzeyler listesinde ilk sırada yer alıyor. Klozetler ne kadar temiz görünseler de mikrop barındırma ihtimalleri yüksek olduğu için ekstra bir özen gerektiriyor. Ancak klozet temizliği esnasında rezervuar hijyeninin sağlanması genellikle gözden kaçırılıyor. Peki, etkili bir klozet temizliği nasıl yapılır? Bu sorunun cevabı yazımızda!

Etkili bir klozet ve rezervuar temizliği için sifon suyuna atabileceğiniz doğal malzemelere mutlaka göz atın!

Klozet temizliği evinizde yaşayan herkesin sağlığı açısından oldukça önemli. Sıklıkla klozet temizliği yapıyor olabilirsiniz ancak rezervuar detayını atladığınız zaman sifondan kötü kokular gelmeye ve tuvalet hijyeniniz azalmaya başlayabilir. Ancak hiç üzülmeyin. Evinizde bulunan malzemelerle klozet ve rezervuar temizliğini sağlamak çok kolay! İşte bunun için kullanabileceğiniz doğal malzemeler ve uygulama yöntemleri...

BEYAZ SİRKE İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK!

  • Rezervuar temizliğinin ilk adımı olarak rezervuar musluğunu kapatın ve içinde bulunan tüm suyu boşaltın.

  • Beyaz sirke rezervuarın içinde yer alan küf gibi oluşumları temizlemeye yardımcı olacak etkili bir malzeme olduğu için içindeki suyu boşalttıktan sonra beyaz sirkeyi rezervuarın içine dökün. Tüm yüzeylere etki edebilmesi adına 8-10 litre kadar beyaz sirke kullanmanız gerekebilir.

  • Sirkeyi döktükten sonra 12 saat bekleyin.

  • Daha sonra rezervuar musluğunu açın ve içini tekrar su ile doldurun. 2-3 kez sifonu çekerek rezervuarın sirkeden arınmasını sağlayın.

HIZLI AMA ETKİLİ BİR ÇÖZÜM!

Eğer sirkenin etki etmesini bekleyecek kadar vaktiniz yoksa sirkenin tek başına gösterdiği etkiyi sağlayacak ve hızlı bir çözüm olacak olan bu karışımı deneyebilirsiniz.

  • 8-10 litre sirkenin içine bir miktar bulaşık deterjanı ve karbonat ekleyin, ardından karıştırın.

  • Karışımı rezervuarın içine döküp bir süre bekleyin ve daha sonra sifonu doldurup çekin.

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MALZEMELER

  • ¾ su bardağı boraks

  • 1 su bardağı beyaz sirke

  • 10 damla lavanta yağı

  • 5 damla limon yağı

YAPILIŞI

  • Bütün malzemeleri bir sprey şişesine doldurun ve iyice çalkalayın.

  • Hazırladığınız karışımı klozet ve sifon yüzeyine püskürtün.

  • Birkaç saat bekledikten sonra bir fırça yardımıyla klozetin içini iyice ovalayın, ardından sifonu doldurup çekin.

  • Bu tarifi rutin tuvalet temizliğiniz esnasında kullanabilirsiniz.


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