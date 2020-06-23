Boy Nasıl Uzar? Etkili Boy Uzatma Yöntemleri ve Egzersizleri

Beslenme, genetik, hormonal ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu vücut gelişimi süreci oldukça karmaşık bir dönemdir. Büyüme hormonu en çok çocukluk ve ergenlik çağında salgılanır ve ergenliğin sonlanmasıyla beraber etkisini yitirmeye başlar. Buna göre, 18 yaşından sonra boyunuzun uzaması ihtimali de giderek azalmaya başlar. Fakat günümüzde bazı egzersizler yaparak ve beslenme alışkanlıklarına dikkat ederek az da olsa boy uzatmak mümkün. Boyunuz yüzünden kendinizi fiziksel anlamda dezavantajlı hissediyor ve psikolojiniz bozuluyorsa bu durumdan kurtulmak için çeşitli boy uzatma tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Sağlıklı beslenme, güneş ışınlarından faydalanma, iyi bir uyku gibi yöntemlerle bu egzersizleri destekleyebilirsiniz. Boy uzatma sürecinde düzgün bir duruşa sahip olmak ve vücudu esnetmek daha iyi sonuçlar almanıza katkı sağlar. 24 Yaşından Sonra Boy Uzar mı? Ergenlik öncesinde boy daha hızlı uzar, ergenlik döneminde de boy uzasa da bu gelişim daha yavaş seyreder. Ergenlik sonrası dönemde ise istisnai durumlar haricinde boy uzaması pek gerçekleşmez. Genetik faktörlerin de etkili olduğu boyu etkileyen diğer faktörler egzersiz, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları, hayat standartları, coğrafi konum gibi etmenlerdir. 18'den sonra boy uzaması oldukça yavaşlasa da erkeklerde 22 yaşına, kızlarda ise 20 yaşına kadar gelişme devam edebilir. Fakat 24-25 yaşları arası genelde boy uzaması için geç kalınmış dönemlerdir.

Yine de, 20'li yaşlarda da sabırlı bir çalışma göstererek boyunuzun uzamasını sağlayabilirsiniz. Hormon takviyeleri, egzersizler ve ilaçlarla boyu 2-3 cm uzatmak mümkündür. En Etkili Boy Uzatma Egzersizleri İngiliz Alice Robinson, bir hafta boyunca aşağıdaki listede yer alan yöntemlerin birçoğunu deneyerek 1.5 cm uzamayı başarmış. Omurgasını esneterek omurlar arasındaki disk yüksekliğini ortalama 1-2 mm artırarak bunu sağlayan Robinson'un gösterdiği başarı her vücutta aynı etkiyi göstermese de denemekten zarar gelmeyeceği kesin. Bright Side tarafından hazırlanan veriler ışığında düzgün bir pöstüre sahip boyunuzu 2.5 cm’ye kadar uzatabilmek için şu egzersizleri deneyebilirsiniz. Eğer vücudunuzda çeşitli ağrılar varsa ya da daha önce herhangi bir fiziksel sakatlık yaşadıysanız aşağıdaki egzersizleri denemeden önce doktorunuza danışmanızda ve onun izni olmadan bu hareketleri yapmamanızda fayda var. 1. Bara asılın Oldukça kolay bir yöntem olan bara asılmayı haftanın altı günü deneyin. Her gün beş dakika kadar barda asılı kalın. Eğer zorlanıyorsanız beş dakikanın tamamını tek seferde yapmak yerine molalar verebilirsiniz. Fakat her asılışınızda en az on saniye durmaya dikkat edin.

2. Omuzlarınızın üstünde durun Yere yatın ve vücudunuzun yükünü omuzlara verecek şekilde bacaklarınızı havaya kaldırın. Bacaklarınızı esneterek olabildiğince yukarı uzatmaya çalışın. Eğer bel ya da omuz bölgesinde bir sakatlık yaşadıysanız bu pozisyonu bir uzmandan izin almadan denemeyin, biraz zor bir pozisyon olduğu için bacakların düzgün açıda durması oldukça önemli. 3. Bisiklet sürün Bisiklet sürerek boy uzatmak için seleyi doğru ayarlamanız gerekir. Sele, bacaklarınız pedallara yetişmek için esneyecek kadar yüksekte durmalı. Fazla yükseğe ayarlamanız halinde eklemlerinizi incitebileceğiniz için en doğru ayarlamayı yapmaya özen gösterin. 4. Kobra egzersizi yapın Karın üstü pozisyonda yere uzanın. Elleriniz avuç içleri yere değecek konumda olsun. Daha sonra karnınızdan yukarısını ellerinizin de yardımıyla yukarıya doğru kaldırarak gerin. Omurga için çok faydalı bir yöntem olan kobra egzersizi sayesinde sırtınızı, kalça arkanızı, kalçanızı ve karın kaslarınızı da esnetebilirsiniz. 5. Zıplayın İster ip atlayarak ister basketbol oynayarak isterseniz de boş bir alanda amaçsızca zıplayarak boyunuzun uzamasına katkı sağlayabilirsiniz. Zıplayarak kemikleriniz ve kaslarınız için yararlı bir aktivite yapmış olmakla birlikte uzun vadede boyunuzun az da olsa uzadığını hissedebilirsiniz.

6. Köprü hareketi yapın Köprü egzersizi ile belinizi güçlendirip karın kaslarınızı ve kalçalarınızı sıkıştırarak boy uzatma programınıza katkı sağlayabilirsiniz. 7. Yüzmeye gidin Boy uzatan yöntemlerin en başında yer alan aktivitelerden biri de yüzmedir. Su içinde hareket ederken omurlar arası diskler ve kemiklerde çok daha az yük olur ve eklemlerinizin hareket etmesi daha da kolaylaşır. Bu sayede boy uzama işlemi daha mümkün hale gelir. 8. Vücudunuzu esnetin Belden altınız yere dik açı gösterirken belden üstünüzü de baş aşağı eğerek benzer bir açı oluşturacak konuma getirin. Eğilirken bacaklarınızın düz kalmasına özen gösterin ve ellerinizle ayak parmaklarınıza dokunmaya çalışın. Boy Nasıl Uzatılır? Yukarıdaki bölümde Bright Side tarafından derlenen boy uzatma tekniklerinin haricinde başka egzersizler de yaparak vücudunuzu esnetebilir, gerebilir ve bu sayede boyunuzun uzamasına ve daha düzgün bir duruşa sahip olmanıza katkı sağlayabilirsiniz. 1. Ters asılma hareketi Asılma hareketini düz pozisyonda yapabileceğiniz gibi ters olarak baş aşağı şekilde de yapabilirsiniz. Düz olarak bara asıldığınız zaman kollarınız ve omurganızda uzama oluşurken ters asılma egzersizi ile bacaklarınızın uzamasını sağlamış olursunuz. Ters asılma hareketini günde on dakika yapmanız yeterlidir. Aynı düz asılmada olduğu gibi tek seferde değil de molalar vererek de on dakikayı tamamlayabilirsiniz.

2. Süper kobra hareketi Avuç içlerinizi omuz hizasında tutun ve yere bakacak şekilde yüz üstü pozisyona geçin. Çeneniz yukarı doğru, göğüs kafesiniz ise öne doğru itilsin. Daha sonra kalçanızı da yukarı doğru iterek ters V pozisyonu alın ve başlangıç pozisyonuna geri dönün. Hareket sırasında çenenizi göğsünüze yaklaştırmaya çalışın. Yirmi saniye kadar hareketi yapmanız yeterli olacaktır, daha hızlı yapmak için kendinizi yormanıza gerek yok. Süper kobra hareketini yaparken vücudunuzu olabildiğince germeye çalışın. 3. Kedi esneme egzersizi Avuç içleriniz yere bakacak şekilde olsun ve hem kalçanız hem de üst bacağınız yerle doksan derecelik dik açı oluşturacak şekilde pozisyon alın. Başınızı kollarınızın arasına alın ve derin nefesler alarak başınızı geriye itin ve gerildiğinizi hissetmeye çalışın. 3-8 saniye aralıklarıyla hareketi tekrar edin. 4. Masa hareketi Tıpkı köprü egzersizinde olduğu gibi el ve ayaklarınız yerle doksan derecelik açı oluşturacak şekilde sırt üstü pozisyon alın ve vücudunuzun oval değil de dikdörtgen bir hal aldığından emin olun. Bedeniniz yere paralel olacak şekilde durun. Zor bir hareket olduğu için ilk başta yapamasanız da zamanla alışarak daha kolay uygulayabilirsiniz.

5. Duvar esneme egzersizi Omurganız dik bir şekilde ayak parmak ucunuzda dururken ellerinizle duvarın en üst noktasına ulaşmaya çalışın. Bu hareketin her tekrarı 4-6 saniye arasında sürmeli. 6. Sopa ile esneme hareketi Çubuk ya da sopa benzeri bir cismi omuz genişliğinde tutarak kollarınızı yukarı doğru kaldırın. Kollarınız yukarıdayken sağ arkaya ve sol arkaya doğru esneyin. Her tekrar 4 saniye kadar sürmeli. 7. Eller ensede yay hareketi Ellerinizi boynunuzun arkasında birleştirin ve parmaklarınızı birbirine kenetleyin. Olabildiğince öne eğilmeye çalışın. Eğilirken hem çenenizi hem de göğsünüzü gerin. Eğilirken dizleriniz bükülmesin ve bu hareketi her biri 5-10 saniye süren dört set halinde tekrarlayın. 8. Masaya bastırma hareketi Masaya ya da koltuğa tutunun ve gergin bir pozisyon alın. Bir yakınınızdan sırtınızın ortasına çok sert olmayacak şekilde bastırmasını isteyin. Bastırma sürecinde de gerilme pozisyonunuzu koruyun ve bu hareketi 10 saniyelik üçer set halinde uygulayın. Hareket omurların açılmasına ve boyunuzun uzamasına katkı sağlayacaktır. 9. Dizüstü germe hareketi Bedeniniz dik konumda olacak şekilde yere dizüstü çökün. Başınızı çok zorlamayacak şekilde öne doğru eğin. Daha sonra hareketi tersine uygulayın ve yine başınızı çok zorlamadan arkaya doğru eğin. 6-9 saniye kadar bu hareketi uygulayın.

10. Alt vücut germe egzersizi Sert bir zemin üzerinde üst vücudunuzu ve belden aşağınızın bir kısmını sırt üstü olacak şekilde konumlandırın. Kalça bölümünüzden daha alt konumda olan bacaklarınıza doğru eğilerek burnunuzu değdirmeye çalışın. Altı saniye kadar hareketi yaptıktan sonra tekrar edin. 18 Yaşından Sonra Boy Uzatma Yöntemleri Herhangi bir sebep yüzünden boyunuzun kısa kaldığını hissediyorsanız hiçbir şey için çok geç değil. Elbette yirmili yaşlardan sonra 10 cm birden uzamak mümkün değildir ancak aşağıdaki yöntemleri düzenli olarak uygulayarak boyunuzu 3-4 cm uzatmanız mümkün. Bu yöntemleri uygularken bir doktordan da danışmanlık alırsanız süreç çok daha başarılı işleyebilir. 1. Ashwagandha tozu Bir Hindistan ginsengi olan Ashwagandha boyun uzamasın yardımcı olur. Kemik iskeletini geliştirmesinin yanı sıra kemik yoğunluğunu da geliştiren bu tozun içerisinde birçok mineral bulunur. Bir bardak ısıtılmış inek sütünün içine yaklaşık iki çorba kaşığı bu tozdan katın ve 45 gün boyunca her gece yatmadan evvel için. Dilerseniz şeker de ekleyebilirsiniz. Bu metodun daha etkili olabilmesi için süreç boyunca fast food türü gıdalardan uzak durmalı ve sağlıklı beslenmelisiniz.

Vücudunuzun toza karşı ters bir tepki verip vermeyeceği konusunda emin olmak için kullanmadan önce doktorunuza danışıp izin almanız daha doğru olur. Asla tek başınıza hiçbir uzmana danışmadan kullanmayın. 2. Süt içmek Kemiklerin büyümesi için oldukça işlevsel bir mineral olan kalsiyum, sütün içeriğinde bol miktarda bulunur. Boy uzatma konusunda yardımcı bir etki de gösteren kalsiyum, bu süreçte en çok ihtiyaç duyacağınız mineraller arasındadır. Boy uzatma programını uygularken başarılı olmak için her gün 2-3 bardak süt içebilirsiniz. Sütün yanı sıra süt ürünleri de bu konuda size yardımcı olacaktır. Süzme peynir, yoğurt gibi besinlerden de olabildiğince faydalanmaya çalışın. 3. Vücudu esnetmek Yaşınız kaç olursa olsun esneyerek vücudunuzun duruşunu düzeltebilir ve bu sayede boy uzunluğunuzu birkaç cm uzatabilirsiniz. Parmaklarınızın üstünde durmak koşuluyla vücudunuzu her gün birkaç dakika boyunca birkaç defa esnetin. Düzenli bir şekilde esneyerek bir süre sonra boyunuzun birkaç cm uzadığını görecek ve duruşunuzun düzeldiğini hissedeceksiniz.

4. Spor ve egzersiz yapmak Henüz orta yaşlara gelmediyseniz spor ve egzersiz yapmak da büyüme hormonu salgılanmasına destek olabilir. Düzenli olarak egzersiz yaparak ve çeşitli sporlarla uğraşarak boyunuzu uzatabilirsiniz. Açık bir alanda yarım saat boyunca zıplayabilirsiniz, basketbol ve tenis gibi vücudunuzu gerecek sporlarla ilgilenebilirsiniz. Bu tip aktiviteler hem boyunuzun uzamasına katkı sağlayacak hem de ideal kilonuza ulaşmanızı destekleyecektir. 5. İyi uyumak Beden dinlendiği zaman daha hızlı büyür ve dokular daha iyi gelişir. Derin uyku esnasında büyüme hormonu beden tarafından doğal olarak üretilir. Beynin yorgun olduğu zamanlarda ise büyüme hormonu daha az salgılanır. Ergenlik sonrası hızlı boy uzatma programı yapıyorsanız 8-11 saat arası uyumaya özen gösterin. Ayrıca burada yatağın kalitesi de oldukça önemlidir. Sert ama ortopedik bir yatakta sırt üstü yatarak omurlar arasındaki gelişimi hızlandırabilir ve vücudunuzun birkaç cm uzamasını sağlayabilirsiniz. 6. Güneş ışınlarından faydalanmak Büyüme ve uzama için son derece gerekli olan D vitaminini, güneş ışınlarından alarak uzama sürecinize katkı sağlayabilirsiniz. D vitamininden en iyi biçimde yararlanmak için gün içerisinde 20-30 dk kadar güneşlenmeye çalışın. Zararlı ışınların kurbanı olmamak için güneşin dik geldiği öğle saatlerinde değil de daha erken ya da daha geç vakitlerde güneşin altında kalabilirsiniz.

7. Duruşu düzeltmek Vücudun gelişmesine ve boyun uzamasına katkı sağlayan faktörlerden diğeri de iyi ve dik bir duruştur. Vücudunuz ne kadar kambur durursa boyunuz daha da kısalır ve vücut görüntünüz çekiciliğini kaybeder. Bu yüzden boyun iyi hizalanmış şekilde kambur ya da eğik duruştan uzak pozisyonda hareket ederek omurganızı düzeltebilir, kaslarınızı gevşetebilir ve bu sayede boyunuzun uzamasına destek olabilirsiniz. Bir sandalyeye oturduğunuz zaman omzunuzun dik durmasına ve çenenizin yüksekte olmasına özen gösterin. 8. Bol bol su içmek Gün içerisinde olabildiğince bol miktarda su içmeye özen gösterin. Bedenin zararlı toksinlerden kurtulmasına destek olan su, sindirimi iyileştirir ve metabolizmayı hızlandırarak boyun uzamasına katkı sağlar. Günde en az 8-10 bardak su içtiğinizden emin olun. 9. Sağlıklı beslenmek Yukarıda anlatılan tüm egzersizlerin yanı sıra sağlıklı beslenmek de vücudunuzun sağlığını koruma ve gelişim sürecini hızlandırma noktasında oldukça etkilidir. Bu süreçte bir uzmandan destek alarak beslenme programı belirleyebilirsiniz. Onun dışında vücudun gelişimine olumlu katkı sağladığı bilinen gıdalardan kullanarak ve fast food gibi zararlı ürünlerden uzak durarak da gelişiminizi hızlandırabilirsiniz.