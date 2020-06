Boy Nasıl Uzar? Etkili Boy Uzatma Yöntemleri ve Egzersizleri

Yine de, 20'li yaşlarda da sabırlı bir çalışma göstererek boyunuzun uzamasını sağlayabilirsiniz. Hormon takviyeleri, egzersizler ve ilaçlarla boyu 2-3 cm uzatmak mümkündür.

İngiliz Alice Robinson, bir hafta boyunca aşağıdaki listede yer alan yöntemlerin birçoğunu deneyerek 1.5 cm uzamayı başarmış. Omurgasını esneterek omurlar arasındaki disk yüksekliğini ortalama 1-2 mm artırarak bunu sağlayan Robinson'un gösterdiği başarı her vücutta aynı etkiyi göstermese de denemekten zarar gelmeyeceği kesin. Bright Side tarafından hazırlanan veriler ışığında düzgün bir pöstüre sahip boyunuzu 2.5 cm’ye kadar uzatabilmek için şu egzersizleri deneyebilirsiniz.

Eğer vücudunuzda çeşitli ağrılar varsa ya da daha önce herhangi bir fiziksel sakatlık yaşadıysanız aşağıdaki egzersizleri denemeden önce doktorunuza danışmanızda ve onun izni olmadan bu hareketleri yapmamanızda fayda var.

1. Bara asılın

Oldukça kolay bir yöntem olan bara asılmayı haftanın altı günü deneyin. Her gün beş dakika kadar barda asılı kalın. Eğer zorlanıyorsanız beş dakikanın tamamını tek seferde yapmak yerine molalar verebilirsiniz. Fakat her asılışınızda en az on saniye durmaya dikkat edin.