Ünlü TV yıldızının yüzünün hali korkutuyor! Sorunu bulmak için 130 bin dolar harcadı

The Real Housewives of Beverly Hills yıldızı Brandi Glanville, iki yıldır hayatını kabusa çeviren gizemli yüz deformitesinin gerçek nedenine sonunda ulaştı. Daha önce sorunu bir parazite bağlayan 53 yaşındaki ünlü isim, nihayet kesin bir tıbbi teşhis aldığını doğruladı.

Glanville, TMZ’ye yaptığı açıklamada teşhisi çok yakında paylaşacağını, ancak şimdiye kadar çözüm için 130 bin dolardan fazla para harcadığı rahatsızlığın kaynağını henüz açıklamadığını söyledi. Ünlü isim, tamamen iyileşmesinin uzun bir süreç alacağını ancak “Sonunda bir cevabım olduğu için çok mutluyum” diyerek rahatladığını belirtti.

Glanville’in bu yaz New York’ta enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Michael R. Scoma ile görüştüğü ve yüzündeki büyük iyileşmenin bu süreçte başladığı biliniyor.

İKİ YILDIR EVDEN ÇIKMIYOR

Glanville, sağlık sorununun ruhsal durumunu da ağır biçimde etkilediğini itiraf etti. Ünlü isim, yüzündeki deformite nedeniyle iki yıldır neredeyse evden çıkmadığını, dışarı çıktığında ise şiddetli anksiyete yaşadığını söyledi.

Brandi Glanville, sorunun 2023’te Fas’ta çekilen The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Ex-Wives Club 2 sırasında kaptığı parazitlerden kaynaklandığını iddia etmişti. Çözüm için çok sayıda doktora giden yıldız, hatta bir dönem yüzüne ağda kremi sürerek cildini yaktığını açıklamıştı.