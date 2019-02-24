"Etkili Din Görevlisi, Etkin Din Hizmeti" semineri

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mahallemizde Rabbini ve Peygamberini tanımadığı için yolunu ve huzuru bulamayan tek kişi varsa kendimizi bundan sorumlu hissetmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Antalya'da düzenlenen "Etkili Din Görevlisi, Etkin Din Hizmeti" seminerinde din görevlileriyle bir araya geldi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti anlatmanın din görevlilerinin üzerinde bir emanet olduğunu ifade ederek, o emanete en güzel şekilde sarılmaları gerektiğini belirtti.

Mihrab, minber ve kürsünün Peygamber makamı olduğunu dile getiren Erbaş, "O yüzden bu topluluk, milletin ve ümmetin umududur. Ümmet bizim hizmetlerimizi bekliyor." dedi.

Erbaş, camilerin birer mektep haline getirilmesinin önemine işaret ederek, cami dersleriyle, camilerde Kur'an öğretimiyle kalbi camilere bağlı çocukların, gençlerin yetiştirilebileceğini kaydetti.

Din görevlilerinin sadece imamlık yapmadığını, her birinin aynı zamanda muallim olduğunu vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti: