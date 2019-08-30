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Etkisiz hale getirilen terörist, muhtarın katili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 00:20 | Son Güncelleme

Operasyonda etkisiz hale getirilen "Harun Berxwedan" kod adlı PKK'lı terörist Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu bildirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen "Harun Berxwedan" kod adlı PKK'lı terörist Uğur Dağlı'nın, 3 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde kaçırılarak öldürülen muhtarın katil zanlısı olduğu ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Ağustos 2019'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin "Harun Berxwedan" kod adlı Uğur Dağlı olduğu aktarılan açıklamada, Dağlı'nın Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan yaklaşık 50 gün sonra ölü bulunan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in katil zanlısı olduğu bildirildi.

26 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce saat 20.00 sıralarında evinden kaçırılan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven'in cesedi, 8 Kasım 2016'da saat 22.00 sıralarında Hizan-Bahçesaray kara yolunun 800 metre kuzeyindeki Akşar köyü yolu yakınlarında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma oprasyon Siirt

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