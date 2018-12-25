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Etna yeniden patladı, 3 saatte 130 deprem oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 25.12.2018 07:27 | Son Güncelleme

İtalya'da bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Sicilya Adası'ndaki patlamayla birlikte 3 saat içerisinde 4 ve üstü büyüklükte 130'dan fazla deprem kaydedildi.

İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.

Etna yeniden patladı, 3 saatte 130 deprem oldu

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.
Yanardağ patlamasının ardından Katanya havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı.
Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya Etna Yanardağı

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