İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların atmasının beklenmediğini açıkladı.
Etna yeniden patladı, 3 saatte 130 deprem oldu
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti.
Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130'u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.
Yanardağ patlamasının ardından Katanya havaalanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı.
Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havaalanında uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.
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