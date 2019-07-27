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"Etnospor tecrübemizi beklenti olmadan paylaşıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:44 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Konfederasyon olarak bu tür organizasyonların teşvikçisiyiz. Bizden konsept olarak katkı bekleyenlere gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Bu konuda hiçbir beklentimiz yok. Bugüne kadar ki tecrübemizi bütün ülkelerle paylaşmaya çalışıyoruz"

BAKÜ (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, etnospor konusundaki tecrübelerini hiçbir beklenti olmadan tüm dünya ülkeleriyle paylaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Bilal Erdoğan, Gedebey bölgesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) öncülüğünde düzenlenen Milli Yayla Festivali'ne katılmak için geldiği Azerbaycan'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son üç yılda komşu ülkelerde düzenlenen etnospor etkinliklerine çok katıldıklarını belirten Erdoğan, Azerbaycanlı yetkililerle her görüştüklerinde benzeri etkinliklerin burada da yapılmasını tavsiye ettiklerini anlattı.

Sonunda TİKA'nın da desteğiyle böylesine muhteşem ve keyifli bir festivalin hazırlandığını dile getiren Erdoğan, hem tarım ve kültürün hem de okçuluk, atçılık ve güreş gibi geleneksel sporların tanıtıldığı hem de insanların hafta sonlarını keyifli geçirdiği bir festival olduğunu vurguladı.

Katkısı olanlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu tür organizasyonların teşvikçisiyiz. Bizden konsept olarak katkı bekleyenlere gönül rahatlığıyla yapıyoruz. Bu konuda hiçbir beklentimiz yok. Bugüne kadarki tecrübemizi bütün ülkelerde paylaşmaya çalışıyoruz. Türk dünyası için bunun faydası bir araya geliştir. Çünkü burada Türk dünyasının bütün ülkelerinden katılımcılar var ama daha geniş anlamda, dünyada geleneksel sporların ihyası demek kültürün diğer alanlarının da muhafazası ve ihyası demektir. Dünyanın zenginliğidir bütün kültürleri. Bunun içerisinde müziği, kültürü, dansı var. Bunların bütün dünya milletleri tarafından kendi yerinde yaşanması ve yaşatılması çok önemli."

TİKA'nın öncülüğünde Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı ile Gedebey Valiliğinin Düzyurd-Miskinli Yaylası'nda düzenlediği festivalin açılışı dün gerçekleştirilmişti.

Bilal Erdoğan'ın onur konuğu olarak bulunduğu ve Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen festivalde yoğun katılım olmuştu.

Bu arada Bilal Erdoğan, Azerbaycan temasları kapsamında Gence kentinde TİKA tarafından müzeye dönüştürülen Nuri Paşa Müze Evi'ni de ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla müzeye dönüştürülen ve bir zamanlar Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın konakladığı Şeyhzamanlı ailesine ait evi gezen Erdoğan, aile bireyleri ve yetkililerden bilgi aldı.

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Azerbaycan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan etnospor Milli Yayla Festivali

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