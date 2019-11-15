HABER

Eto'o Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk siyahi antrenör olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 07:10 | Son Güncelleme

Samuel Eto'o: - "Gelecek günlerde bir antrenörlük okuluna kaydolup kendimi geleceğe hazırlayacağım" - "Barcelona'ya bir gün geri dönüp, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım"

Kamerunlu eski ünlü futbolcu Samuel Eto'o, antrenörlük eğitimi alıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk siyahi teknik direktör olmak istediğini açıkladı.

Kamerun basınına konuşan ve eylül ayında 23 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran 38 yaşındaki Eto'o, kariyerini iyi bir antrenörlük eğitimi alıp teknik direktör olarak sürdürmek istediğini belirtti.

"Gelecek günlerde bir antrenörlük okuluna kaydolup kendimi geleceğe hazırlayacağım." diyen ünlü futbolcu, futbolculuğunda elde ettiği başarıyı koçluk kariyerinde de yaşamak istediğini dile getirdi.

- "Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım"

Eto'o, çalıştıracağı ekibin Josep Guardiola'nın çalıştırdığı takım gibi başarılı olmasını istediğini ifade ederek, "Barcelona'ya bir gün geri dönüp, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk siyahi antrenör olacağım." dedi.

Yıldız futbolcu, "Kaybetmeyi bilmiyorum. Kupayı Avrupa'da alıp dönerek, bir gün Afrika'da da aynısını yapma niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi kulüplerde forma giyen, futbol yaşamına 25 kupa sığdıran, Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan Eto'o, Türkiye'de Antalyaspor'un ardından Konyaspor formasını giydikten sonra Katar'a transfer olmuştu.

- Kupalarla dolu kariyere sahip

Barcelona formasıyla 2006 ve 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkmayı başaran Kamerunlu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı başarmıştı.

Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 maçta attığı 50 gol ve 15 asistin yanı sıra kariyeri boyunca 718 maçta 359 golü ve 116 asisti bulunuyor.

Samuel Eto'o, aralarında Şampiyonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere toplam 25 kupa kazandı.

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1’i ağır 3 kişi yaralandıO-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar varİstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika antrenör futbol Kamerun Samuel Eto'o şampiyonlar ligi Teknik Direktör UEFA

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bu iş bu kadar! Türkiye EURO 2020'de

Bu iş bu kadar! Türkiye EURO 2020'de

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

Kayseri Valiliği'nden 'zihinsel engelli öğrenciye eziyet' açıklaması!

Valilik'ten 'zihinsel engelli öğrenciye eziyet' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.