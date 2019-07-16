Eugene Kaspersky, Kuril Adaları'nın sorunlarına dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, bir grup çevre gönüllüsü, film yapımcısı ve fotoğrafçıyla birlikte Kuril Adaları'na 12 günlük bir yolculuğa çıktı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, yapılan bu yolculuk ile dünyanın karaya en uzak takımadalarından biri olan tehlike altındaki Kuril Adaları'nın benzersiz ekosistemi ve çevre sorunları hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor.

Petropavlovsk-Kamchatsky'den başlayan yolculukta Kuril Adaları'na dahil olan Onekotan, Ushishir, Simushir, Urup ve Kunashir adaları ziyaret edilecek.

Düzenlenen yolculuk, gazeteci ve belgesel yapımcısı Renan Öztürk, Taylor Rees, Chris Burkard, Ted Hesser, Jeff Kerby ve Rushi Sugla gibi önde gelen çevre gönüllülerini, macera tutkunlarını, film yapımcılarını ve fotoğrafçıları bir araya getiriyor.

Ekip, Kuril Adaları’nın benzeriz ekosistemini keşfetmenin yanı sıra bölgedeki çevresel etkileri de inceleyecek. Ayrıca, Ushishir Adası'nda kaya tırmanışı da yapılacak. Yolculuğun hikayesi, Kuril Adaları'nın güzelliğini daha geniş kitlelere duyuracak bir belgesel haline getirilecek.