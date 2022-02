Euphoria makyajlarını evinizde yapmak için ihtiyacınız olan tüm makyaj malzemeleri

Euphoria, Z kuşağının sıradanlıktan uzak ve kural tanımaz tavrını oldukça iyi yansıtıyor. Cassie, Maddy, Rue, Jules... Her birinin makyajı, izleyenlere karakterlerinden ve yaşadığı hayatlardan ipuçları veriyor. Tabii ki her dönemin yansıttığı makyajlar farklı; ancak neon farlar, simler ve parıltılı taşlar ile Euphoria makyajları pek unutulacak gibi durmuyor. Hepimize ilham veren büyüleyici Euphoria makyajlarını evinizde deneyerek farklı görünümler yaratmaya ne dersiniz? Bunun için gerekli olan makyaj malzemelerini yazımızda bulabilirsiniz.

1. Mükemmel bir ten makyajı için: Golden Rose Make-Up Primer Luminous Makyaj Bazı

Ten makyajının vazgeçilmezi makyaj bazı; yalnızca fondötenin değil, kullandığınız kapatıcı, pudra, bronzlaştırıcı gibi makyaj ürünlerinin daha kalıcı olmasını sağlar. Cildinizde akne, siyah nokta gibi kapatmaya ihtiyaç duyduğunuz lekelerinizin görünümünü azaltmak istiyorsanız makyaj bazı ile işinizi kolaylaştırabilirsiniz. "Fondötenim Euphoria kızlarındaki gibi mükemmel dursun, gün boyu yerinden oynamasın." diyorsanız sizi hayal kırıklığına uğratmayacak bir ürün ile karşınızdayız. Çarpıcı göz makyajlarının kusursuz bir ten ile tamamlandığı birbirinden farklı Euphoria makyajlarına Golden Rose Make-Up Primer Luminous ile hazırlayabilirsiniz.

2. Cildinizi pürüzsüzleştirmek için: L'oreal True Match Nude Serum Fondöten

Cassie ve Maddy başta olmak üzere Euphoria makyajlarında hafif kullanılmış da olsa fondötenin eksik olmadığını, ciltlerinin ne kadar sağlıklı ve parlak durduğunu görüyoruz. Siz de aynı canlılığı ve ışıltıyı L'oreal True Match Nude Serum Fondöten ile yakalayabilirsiniz. "Cildimde oldukça fazla leke var, yine de fondöten kullanabilir miyim?" diye merak ediyorsanız endişelenecek hiçbir şey yok. Bu serum fondöten, içeriğindeki hyalüronik asit ile cilt kusurlarınızı iyileştirmeye de yardım ediyor. Hafif yapılı ancak kapatma konusunda oldukça başarılı bu ürün sayesinde büyüleyici Euphoria makyajınızda cildiniz kusursuz görünecek.

3. Göz altlarını unutmayın: Maybelline Instant Anti Age Eraser

Pürüzsüz görünen ve aydınlık göz altları Euphoria makyajı için gerekli mi? Elbette. Kapatıcılığına hayran kalacağınız, cildinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz bu kapatıcı ile neredeyse ten makyajınızın sonuna yaklaşıyorsunuz. Maybelline Instant Anti Age Eraser ile göz çevresindeki kusurları gidererek koyulukları aydınlatabilirsiniz. Başka hiçbir ürüne ihtiyaç duymadan tek seferde cilt tonu eşitsizliklerini ortadan kaldırabilirsiniz. Ürünü, ince yapısı sayesinde fırça ya da sünger kullanmadan eliniz ile kolayca dağıtabilirsiniz. Aynı zamanda kapatıcıyı, öne çıkarmak istediğiniz bölgelere uygulayarak yüz hatlarınızı daha belirgin hale getirebilirsiniz.

4. İddialı Euphoria göz makyajında kalıcı etki: Jane Iredale Smooth Affair For Eyes

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

"Far bazı benim ne işime yarayacak?" diye düşünmeyin. Yapmak için saatlerinizi harcadığınız göz makyajınızın kısa sürede dağılmaması için makyaj öncesinde bir far bazı kullanmanız şart. Özellikle ilhamını sıra dışı renklerden alan Euphoria göz makyajlarında gökkuşağını anımsatan rengarenk farlar olmazsa olmaz! Far bazı kullanarak istediğiniz rengi en canlı haliyle elde edebilirsiniz. Ayrıca bu ürünle göz kapaklarınızdaki renk eşitsizliğini ortadan kaldırarak kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Jane Iredale Smooth Affair For Eyes Göz Farı Bazı, yumuşak ve kremsi yapısıyla kullanacağınız farların pigmentini artırarak uzun süre kalıcılık sağlıyor.

5. Rengarenk tasarımlar için: NYX Ultimate Shadow 16'lı Far Paleti

Bu far paleti ile kendinizi Euphoria dizisinden biri gibi hissedebilir, baktığınızda bile her rengin farklı bir karakteri zihninizde canlandırdığını görebilirsiniz. Dizinin parıltılı göz makyajlarıyla uyum sağlayacak bu göz alıcı renkleri ile mutlaka yakından görmelisiniz. Özellikle yüksek pigmentli toz farlar kimi zaman ten makyajınıza bulaşabilir. Bu durumun makyajınıza zarar vermesini istemiyorsanız yoğun yapısına rağmen bulaşmayan NYX Ultimate Shadow'a mutlaka şans vermelisiniz. Euphoria makyajlarınızdaki en büyük yardımcınız olacak NYX Ultimate Shadow Göz Farı Paleti ile siz de bu renkli makyaj trendinin bir parçası olun.

6. Çarpıcı Gözler: Kiko Glitter Shower Göz Farı

Cassie, mavi ve yeşil tonlarını makyajında en sık gördüğümüz karakterlerden biri. O yüzden Cassie bir renk olsaydı, kesinlikle bu renk olurdu diyoruz. Onun cesur ve özgür makyaj stilini Kiko Glitter Shower Göz Farı ile siz de yakalayabilirsiniz. Bu makyaja, göz kapağına uyguladığınız NYX Ultimate Shadow paletindeki mavi veya yeşil tonlarındaki herhangi bir renk ile başlayabilirsiniz. Ardından bu ışıltılı ve göz alıcı farla göz makyajınıza son dokunuşu yapmanız mümkün. Yoğun simleri içinde barındıran bu göz farı ile dikkat çekici Euphoria makyajınız için en önemli adımlardan birini daha tamamlamış olacaksınız.

7. Eğlenceli ve etkileyici: Gabrini Waterproof Pembe Dudak Kalemi

Gabrini Waterproof Pembe Dudak Kalemi, daima özgür ve dinamik ruhu yansıtan Euphoria makyajları için biçilmiş kaftan. Bu bir dudak kalemi olsa da bir taşla iki kuş hiç de fena olmaz. Göz kalemi, far ve ruj olarak kullanılan çok yönlü dudak kalemi ile dizinin ilgi çekici karakterleri arasında yer alan Jules gibi etkileyici bakışlar elde edebilirsiniz. Eğer Euphoria dünyasının ağır makyajları yerine basit ama göz kamaştıran stillerini denemek istiyorsanız Jules ve Maddy'nin pembe tonlardaki göz makyajlarını kendinize uyarlayabilirsiniz. Tabii Gabrini Waterproof Pembe Dudak Kalemi'ni kullanmayı unutmadan!

8. Bu aydınlatıcıyı kullanmaya kıyamayacaksınız: I Heart Revolution Unicorns Heart Aydınlatıcı

Tam da Euphoria makyajlarına yakışacak bir ürüne sadece palete bakarak bile hayran kalmak mümkün. Bir dönemler popüler olan ve her genç kızın makyajında yer edinen bu meşhur aydınlatıcıyla başlı başına bir Euphoria sanatı yaratabilirsiniz. Tabii, kullanmaya kıyabilirseniz! Birbirinden canlı renkler ile makyajınıza ışıltı katabilir, dilerseniz renkleri ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Göz makyajınızı renklendirecek yeterli sayıda malzemeniz yoksa bu üründeki 5 farklı renk ile makyajınızı daha belirgin hale getirebilirsiniz. "Bu kadarı da abartı!" dediğinizi duyar gibiyiz. Korkmayın Euphoria stilinde hangi makyajı yaparsanız yapın abartı görünmeyeceksiniz.

9. Bakışların imzası: Maybelline Hyper Precise All Day Eyeliner

Siyah eyeliner, Euphoria'nın koyu ikonik göz makyajları için mutlaka koleksiyonunuzda olması gereken ürünlerden biri. İster göz pınarlarınıza kadar uzatın ister elmacık kemiklerinizde Rue gibi şimşekler yaratın. Elbette yapması, söylemesi kadar kolay değil ancak bambaşka bir Euphoria makyajına geçiş için bir eyeliner yeterli. Bazen dramatik bazen gotik görünümü kolayca yakalayabileceğiniz Maybelline Hyper Precise All Day Eyeliner'ı denemek için daha fazla geç kalmayın. Üstelik saatlerce akmayan kalıcı özelliği sayesinde bakışlarınızdaki derinliği gün boyu koruyabileceksiniz. Bu ürünle sanatınızı konuşturma sırası sizde.

10. İşte son adım: L'oreal Paris Lash Paradise Maskara

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İlk çıktığı günden itibaren tükenen ve hala oldukça sevilerek kullanılan L'oreal Paris Lash Paradise Maskara ile takma kirpiğe gerek duymayacaksınız. Euphoria makyajlarında kullanılan takma kirpikler yerine aynı etkiyi alabileceğiniz maskaralardan biri olan Lash Paradise, içeriğindeki besleyici argan ve Hint yağı ile kirpiklerinizi besliyor ve onlara yoğun bir hacim veriyor. Siz de Euphoria dünyasındaki gibi buğulu bakışlarınızla kendinizi ifade etmek istiyorsanız rimeli iki kat uygulayarak gözlerinizi iyice çarpıcı hale getirebilirsiniz. Bu sayede daha iddialı bir görünüm elde edebilir, bu malzemeler ile yaratıcı makyajlar ortaya çıkarabilirsiniz.