EURO 2020: Christian Eriksen hastane odasından mesaj gönderdi, 'Bu koşullar altında iyiyim' dedi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki bir hastanede tedavi gören oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Eriksen ayrıca "Bu koşullar altında iyiyim. Hala hastanede bazı muayenelerden geçmek zorundayım ama kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Eriksen "Şimdi Danimarka'ya önümüzdeki maçlarda destek vereceğim. Çocuklar, Danimarka için oynayın" diye yazdı.

"Dünyanın her yanından gelen tatlı mesajlarınız ve selamlarınız için çok teşekkür ederim. Benim ve ailem için bunun anlamı büyük."

Eriksen Instagram hesabından paylaştığı mesajda, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti:

Cumartesi günü Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçı sırasında kalp krizi geçiren Christian Eriksen, hastane yatağından bir fotoğraf paylaştı. Danimarkalı milli oyuncu Eriksen, "bu koşullar altında iyi olduğunu" söyledi.

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Soese, Eriksen için, "Onu kaybetmeye ne kadar yaklaştık? Bilmiyorum ama tek bir şokla onu geri getirdik. Yaşananlar oldukça hızlıydı" dedi.

Soese, "Şu ana kadarki muayenelerden alınan sonuçlar iyi. Eriksen'in neden kalp krizi geçirdiğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Danimarkalı oyuncular, Eriksen'in hastanede ve bilincinin açık olduğunu duymaların ardından maça devam etmeyi kabul etmiş, karşılaşma yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başlamıştı.

Finlandiya maçı 1-0 kazanmış ve Danimarkalı forvet Martin Braitwaite ise maça devam etme kararı için "kötünün iyisi" demişti.

Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand ise maçın yeniden başlamaması gerektiğini söylemişti.

Danimarka, EURO 2020'da B Grubu'ndaki ikinci maçını Perşembe günü Türkiye saatiyle 20:00'de yine Kopenhag'da Belçika'yla oynayacak.

