EURO 2020: Europol turnuvanın güvenli geçmesi için Lahey'de özel polis merkezi kurdu

Özel ekipler, turnuvanın güvenliğini tehdit edebilecek terörizm, sahte Covid sertifikası ve sahte ürün kaçakçılığı gibi suçları da takibe alacak.

Maçlar öncesinde olası güvenlik sorunlarını günlük olarak tartışacak olan merkez, şampiyonanın dijital sistemlerine yönelik siber saldırılar, sahte bilet satışı ve daha önce futbol stadyumlarında olaylara karıştığı belirlenen fanatik taraftarları da izleyecek.

Aralarında Türkiye'den temsilcilerin de bulunduğu 24 ülke polisi; siber saldırılar, sahte bilet satışı ve Avrupa içinde seyahat eden "holiganların" takibi konularında yoğun bir çalışma yürütecek.

Lahey'deki merkezde, maç öncesi ya da sonrasında olumsuzluk saptayan polis memurları, anında ev sahibi ülkenin güvenlik birimleri ile iletişime geçerek durumdan haberdar edecek.

Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi'nin yönetimi, şampiyonaya katılan ülkeler ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından Hollanda, İngiltere ve Romanya'ya verildi.

Bunun gerekçesi ise bu 3 ülkenin stadyumların iç ve çevre güvenliği konusunda çok fazla yatırım yapmaları. UEFA ve diğer ülke federasyonları, İngiltere'nin, futbol fanatiklerinin çıkardığı olayları önleme konusunda büyük bir tecrübeye sahip olduğunu düşünüyor.

Aynı şekilde Hollanda ve Romanya da, stadyumların güvenliği konusunda uzmanlığa ve bu konuda büyük bir mücadele ağına sahip.

Merkezde, Ukrayna ve Rusya'dan polisler de yer alıyor. İki ülke arasında şampiyona öncesi yaşanan forma gerilimi nedeniyle taraftarlar arasında yaşanabilecek olası huzursuzluğun önlenmesi için Rus ve Ukraynalı polislerin sıkı bir işbirliği içinde çalışacakları belirtildi.