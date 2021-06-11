EURO 2020'nin açılış maçı öncesi İtalya'da kutlama havası: 'Normale dönüş için tarihi bir adım'

"Avrupa futbolla yeniden buluşuyor" başlıklı bir kapakla çıkan La Repubblica da, EURO 2020 açılışını "Virüse bir tekme", "Normale dönüşe için tarihi bir adım" gibi ifadelerle yorumladı.

La Stampa da, EURO 2020'yi "normale dönüş" turnuvası diye niteledi. Gazete, bu akşam Türkiye maçıyla başlayacak şampiyonada İtalya milli takımının "pandemiden çıkan ülkeyi coşturmayı amaçladıklarını" yazdı.

Corriere della Sera, "Gollerle yeniden doğuş" başlığını kullandı ve İtalya milli takımının "nihayet mutlu olmayı delicesine isteyen bir ülke için" mücadele edeceğini yazdı.

Normalde pembe renkli kağıda basılı olarak yayımlanan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport bugüne özel olarak, İtalya milli takımının rengi olan gök mavisi renkli baskıyla çıktı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında Türkiye ile İtalya bugün Roma'da TSİ 22:00'da karşı karşıya gelecek. Pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın nihayet başlıyor olması Roma'da ve İtalya basınında kutlama havasıyla karşılandı.

La Repubblica'daki bir haberde de bu akşamki maçta "Türkiye'nin Draghi'ye gol atmasının Erdoğan'a hediye olacağı" şeklinde bir başlık kullanıldı. İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin G7 zirvesi nedeniyle maçta olmayacağını belirten gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "henüz birkaç hafta önce kendisine "diktatör" diyen bir başbakanın ülkesinde fazla görülmekten kaçınmayı tercih ettiğini" iddia etti.

Sokağa çıkma yasağı değişikliği

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yerel saatle 21.00'de (TSİ: 22.00) başlayacak olan maça 15 bin 900 seyirci alınacak.

Stadyuma girebilmek için Covid aşısı yaptırmış olmak, negatif test sonucu ya da hastalığı geçirip iyileştiğine dair belge sunmak gerekiyor. Stadyuma ateş ölçmek amacıyla termo-kameralar yerleştirildi. Girişlerde kalabalık grupların bir araya gelmesini önlemek için biletlere farklı saat aralıklarıyla giriş izni verildi.

Maçı stadyumda izleyenler için Roma'da halen pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan geceleri sokağa çıkma yasağının saati de değiştirildi. Normalde geceyarısı başlayan sokağa çıkma yasağı, maç bileti olanlar için gece 01:00'e çekildi.