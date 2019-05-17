"Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"nin startı verildi

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan "Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"nin Türkiye etabının startı Sultanahmet Meydanı'nda verildi. Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ralli için 11 ülkeden Türkiye'ye gelen 150'den fazla sporcu, değeri bin 100 avroyu geçmeyen araçlarıyla 10 bin kilometre katedecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakçı açılışta yaptığı konuşmada, kendisinin de geçen yıl aktif olarak katıldığı dostluk rallisinin Türkiye'nin tanıtımı için en önemli organizasyonlardan olduğunu söyledi. Kaymakçı, Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin İstanbul'dan başlayarak Anadolu'nun birçok şehrini dolaşarak Göbeklitepe üzerinden Kıbrıs'ta son bulacağını belirtti. Bu seneki ralli ekibinin 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı günün 100.yılı anısına Samsun'da olacağını ifade ederek şunları kaydetti: "Bu rallinin dostluğa katkıda bulunmasını istiyorum. Bu yıl 85 araç ralliye katıldı. 11 ülkeden yaklaşık 150 sporcu de etkinlik boyunca bizimle olacak. 14.'sü düzenlenecek bu rallinin önemli özellikleri var. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bu günde orada olmak çok önemli. Ayrıca kısa zaman önce ortaya çıkarılan ve dünya tarihine bakışı değiştiren Göbeklitepe'de olacağız. Bu aslında bir yarışma değil bir kardeşlik turu. "

Kaymakçı, rallinin bir yarıştan ziyade kültürel zenginliklerin paylaşımına ve kardeşliğe katkı olarak görüldüğünü kaydetti. Rallinin Türkiye'nin turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için önemli bir araç olduğunun altını çizen Kaymakçı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ralli sayesinde Anadolu'nun kültürel zenginliklerini de birçok şehre giderek keşfetme fırsatı bulacağız. Bu kişiler turist değil, gezmeye ve keşfetmeyi seven insanlar. Burada gördüğünüz tüm araçlar AFAD gibi yardım kuruluşlarına verilecek. Bu kuruluşlar Suriyeli mültecilere yardım ederek onların hayata tutunmalarını sağlıyor. Bu rallide hız yok, rakip yok sadece keşfetme ve kardeşlik var." İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de rallinin Türkiye'nin imajı açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. Gültekin, "Yarışma'nın startının Sultanahmet Meydanı'nda verilmesi bu organizasyona ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. İstanbul geçen yıl Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehri olarak tarihe geçti. Bunu daha ileri noktalara taşıyacağız. Bu tür organizasyonun şehrin tanıtımı ve imajı için önemli olduğunu düşünüyor ve devam etmesinin arzuluyoruz. İstanbul sadece güvenli bir şehir değil, ramazan ayında gördüğümüz üzere değerlerini ve zenginliklerini paylaşmayı seven bir şehir. İstanbul güvenli ve dünyanın daha da güvenli bir hale gelmesine katkı sağlamak için hazır bir şehir." diye konuştu.