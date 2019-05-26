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Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 19:38 | Son Güncelleme

Organizasyon kapsamında Şanlıurfa'ya gelen konuk ralliciler, Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Dünyanın tanınmış organizasyonlarından olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi"nde ekipler, Şanlıurfa'da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen rallide yer alan 11 ülkeden 80 araç ve 160 sporcu, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi kapsamında Şanlıurfa'ya gelip, kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezdi.

Araçlarını yerleşke yakınına park eden sporcular, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem attı.

Vatandaşlarla zaman zaman hatıra fotoğrafı çektiren ekip üyeleri, sık sık cep telefonlarıyla da göldeki balıkları görüntüledi.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların kenti ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.

Şehirleri tanıtmanın en iyi yolunun sahada görsel vermekten geçtiğini belirten Serin, "Bize Türkiye'den birçok kurum ve kuruluş destek veriyor. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizim için bu organizasyonda önemli olan Türkiye'nin imajı ve tanıtımına katkı sunmaktır. Yarışmacıların yüzde 80'i ilk defa Türkiye'ye geliyor. Şanlıurfa ve Göbeklitepe bizim için önem taşıyor. Balıklıgöl'ü de oldukça güzel bulduk. Gerçekten burada çok farklı bir atmosfer var." diye konuştu.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi kapsamında sporcular, yarın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe ören yerini ziyaret edecek.

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Balıklıgöl Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Şanlıurfa ziyaret

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