Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla 19 Mayıs günü güzergahlarına Samsun'u özellikle koyduklarına işaret eden Kaymakcı, herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dünyanın en tanınmış otomobil rallilerinden olan ve Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi", Samsun'a ulaştı.

Bunun bir dostluk rallisi olduğunu vurgulayan Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Rallicilerin navigasyon kullanması ve otobandan gelmesi yasak. Rallinin bir özelliği de sonunda bu araçlar topluca satılacak, iki yardım kuruluşuna hibe edilecek. Bunlardan biri de AFAD. AFAD bu araçların satışından elde edilen geliri Suriyeli mülteciler için harcayacak. Yarışmada ilk defa bir engelliye de bu sene yer verdik. Almanya'dan katılan Marcus, memleketinden Samsun'a kadar geldi. Dolayısıyla bu yarış engel tanımayan bir yarış. Gelecek yıllarda engellilerin de bu tür yarışlara katılabileceğine inanıyoruz."

Kaymakcı yarışın Türkiye'nin AB iletişim stratejisine destek olan bir ralli olduğunu dile getirerek, "Amacımız Anadolu'nun köylerini, kültürünü, mutfağını diğer Avrupa ülkelerinden gelen yarışmacılara göstermek. Avrupalıların çoğu ralli için İstanbul ve Antalya'ya gidiyor. Bu ralli ile Samsun'u, Kastamonu'yu, Çorum'u ve bütün vilayetlerimizi Avrupa'ya göstermek istiyoruz. Rallinin ikinci önemli istikameti ise Şanlıurfa Göbeklitepe olacak. Şanlıurfa'nın da dünyaya tanıtılması için önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.