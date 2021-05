Eurovision'da 26 finalist belli oldu, yarı finallerde neler yaşandı?

Portekiz'i finallere taşıyan "The Black Mamba" grubunun şarkısı "Love is On My Side" (Aşk yanımda) ise, Amsterdam'daki Doğu Avrupalı bir seks işçisinin duygularını anlatıyor.

Grubun solisti Tatanka, bir Amsterdam gezisi sırasında, kentin genelevler sokağı Red Light Districht'te Doğu Avrupalı seks işçisi yaptığı sohbetten etkilenerek, şarkıyı yazmış.

Portekizli şarkıcı, bu nedenle Amsterdam'da doğan şarkının yarışmak için yeniden Hollanda'ya dönmesi nedeniyle heyecanlı olduğunu söylüyor.

Samira Efendi'nin "Mata Hari" adlı şarkısıyla temsil ettiği Azerbaycan ise İzlanda ve Sırbistan ile birlikte favoriler arasında gösteriliyor.

Politik mesaj**lar damga vuruyor**

İsrail'de 2019 yılında yapılan son yarışmada İzlanda'yı temsil eden Hatari adlı grup üyelerinin, canlı yayında Filistin bayrakları sallaması, en çok konuşulan konulardan biri olmuştu.

Her ne kadar oylamalarda siyasi kaygılar ön plana çıksa da, Eurovision Şarkı Yarışması'nın her türlü politik mesaja kapalı olduğu sıkça vurgulanıyor. Şarkı seçiminde buna büyük özen gösteriliyor.