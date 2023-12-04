HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin

'Ev alma komşu al' dedirtti! Canlı yayın açıp evini ateşe verdi: Tüm izleyenlere gelsin

04.12.2023 22:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'dan gelen haber komşunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kişi köyde yaşayanların kendine haksızlık yaptığını iddia ederek canlı yayın açıp evini ateşe verdi. Yangın sonrası talihsiz komşunun da evi yandı.

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.

aaaaBaşlıksız-1

KÖYDEKİLERE TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİ

Olay, Ilgaz ilçesi Onaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan M.U. isimli şahıs, bir sosyal medya platformunda canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen şahıs, evi canlı yayında yaktı.

AW091408_02

KOMŞUSUNUN DA EVİNİ YAKTI

Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı. Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi. K.K.'nin M.U.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

AW091408_03

"TÜM İZLEYENLERE BENDEN GELSİN"

Sosyal medyadaki canlı yayın sırasında şahsın evin farklı noktalarında ateş yaktığı görülüyor. Şahıs canlı yayında, “Şu an evi yakıyorum. Tüm izleyenlere benden gelsin. Cayır cayır yanıyor. Evin her yerinde ateşi yaktım. Onaç köyünde üzerime şike oynanıyor, ben de Onaç köyündeki evimi yakıyorum” ifadelerini kuallanıyor.

AW091408_04


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da korku dolu anlar! 3 katlı bina çöktü Alanya'da korku dolu anlar! 3 katlı bina çöktü
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar!Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar!
Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yangın Çankırı
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

İrfan Can Kahveci'den kaleciyi çaresiz bırakan gol

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Görür ağlaya ağlaya anlattı! 18 ili tek tek sıraladı: "Kaderleri Hatay ve Maraş gibi olacak"

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

'Müdür Amca' olarak tanınıyor! Müziği açıp dans etti

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.