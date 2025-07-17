Ev dekorasyon zevkine göre aslında hangi şehirde yaşamalısın?
Ev dekorasyon tarzın, aslında hangi şehirde yaşaman gerektiğini söylüyor olabilir desek? Mesela sade ve modern seçimler seni İstanbul’un kozmopolit havasına mı yakınlaştırıyor, yoksa doğallıktan yana olan ruhun seni Eskişehir sokaklarında mı gezdiriyor? Rustik detaylara, vintage eşyalara düşkünsen belki de rotan Kapadokya’dır…
Gel bakalım, ev tarzın bize yaşaman gereken şehri fısıldasın!
21.06.2025 00:15
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Cevaplar sende saklı!
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İlk olarak… Gözünü kapat, hayalindeki evin içindesin. Bu evin genel havasını nasıl tanımlarsın?
Tertemiz, sade, ışık alan ve düzenli.
Doğal dokulu, biraz rustik, biraz bohem.
Renkli, yaratıcı, biraz çılgın...
Şık, klasik ama modern dokunuşlu!
Salaş, rahat ama karakterli!
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Bu evin hangi alanına daha çok özen gösterirdin?
Oturma odası
Mutfak
Balkon/teras
Çalışma köşesi
Yatak odası
Banyo
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Dekorasyon stilini bir kelimeyle anlatsan, bu hangisi olurdu?
Minimal
Doğal
Renkli
Zarif
Özgün
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Şu anda yaşadığın ev tarzınla hayalindeki ev benzer mi?
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Peki, ya zemin nasıl olmalı?
Sıcak ahşap parke
Modern beton dokusu
Doğal taş ya da seramik
Halı kaplı
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En sevdiğin dekorasyon alışverişi hangisi?
Antika pazarları!
Online butik dükkanlar!
El yapımı tasarımlar!
Kendi yaptığım DIY projeler...
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Peki ya duvarlar? Ne renkte olmalı?
Beyaz ve krem tonları...
Toprak rengi ve pastel yeşil.
Açık mavi.
Kiremit rengi.
Canlı sarılar, mürdüm tonları...
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Son sorumuz! Dekorasyon yaparken trendleri değil, kendi iç sesimi dinlerim.
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