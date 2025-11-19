Ev halkının gözünde sen hangi süper kahramansın?

1/8 Evdesin ve yarım saate misafir gelecek, ne yaparsın? Hızlı bir plan yapar, görev dağılımı yaparım. Tek başıma koşturur, yetiştiririm. Biri ortalığı toplarken ben de hızlıca birkaç ikramlık hazırlarım. Bir yandan söylenir bir yandan da hazırlık yaparım. Panik yapmam, ev hali sonuçta.

2/8 Diyelim ki evde musluk, kombi ya da başka bir şey bozuldu. Ne yaparsın? Hemen bir usta çağırırım. Nasıl yapacağım konusunda birkaç video izlerim. Geçici bir çözüm bulur, sonra hallederim. Ustaya gerek yok, ben hallederim! Evde bu işlerden anlayan biri elbet vardır! 🙄

3/8 Ev bütçesi için aylık hesap yapma vakti geldi. Ortaya nasıl bir manzara çıkar? Kalem kalem plan çıkarır ve aileyi bilgilendiririm. Önce acil olanları hallederim. Ev halkıyla beraber bir strateji planlarım. Tasarruf yapmak gerekecekse, herkesi bilgilendiririm. “Kasmayalım, bu ay idare ederiz.” deyip es geçerim.

4/8 Komşundan geç saatte gürültü geliyor, ne yaparsın? Kapısını çalar, nazik bir şekilde uyarırım. Gürültünün şiddetine bağlı, belki polisi aramam gerekir. Durumu apartman yöneticisine bildiririm. Net ve sert bir uyarı yaparım! Kulaklığımı takar, duymamaya çalışırım.

5/8 Peki, ev işlerini genelde kim yapıyor? Ben iş yapmam, görev dağılımı yaparım! Yemek bende. Temizlik ve alışveriş diğerlerinde. Tüm işleri ben yapıyorum... Arada yardım ediyorlar ama tüm sorumluluk bende. Evde herkese eşit oranda görev düşüyor!

6/8 Birkaç gün evde yalnızsın diyelim, bu süreci nasıl geçirirsin? Hiçbir iş yapmam, sadece dinlenirim. Arkadaşlarımı çağırıp parti yaparım! 🥳 Kimse yokken rahat rahat temizlik yaparım. Kitap okurum, film izlerim, cilt bakımı yaparım... Birkaç gün yalnız kalırsam sıkılırım. 🙄

7/8 Söyle bakalım, nasıl bir evde oturmak isterdin?