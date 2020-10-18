Ev içindeki kişi sayısıyla ilgili korkutan uyarı: Bulaş riskini artırır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, son dönemde vakalara bakıldığında ev içi bulaşların fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Mevsim nedeniyle halkın daha çok evlerde ve kapalı alanlarda bulunduklarını belirten İlhan, "Vatandaşlara şunu önermemiz gerekiyor. Evde otururken de evin içinde taze hava akımına, dışarıdan gelecek hava akımına izin vermek gerekiyor. Evde de çok yakın şekilde oturmamak gerekiyor. Örneğin; evde 3 kanepe varsa evde oturan birey sayısı 3 ise onların farklı yerlerde oturması gerekiyor. Metrekareye bağlı değişmekle birlikte 4 kişilik bir aile olduğunu varsayarsak ev içinde 10’dan fazla kişinin olması riski artıracaktır. 10 kişiyi geçince bulaşın artması daha fazla olacaktır" dedi.

'HER 8-9 KİŞİDEN 1'İ SAĞLIK ÇALIŞANI'

Prof. Dr. İlhan, çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye’de 40 binden fazla sağlık çalışanının koronavirüs geçirdiğini açıkladığını anımsatarak, "107 sağlık çalışanımız da hayatını kaybetmişti. Bu gerçekten çok ciddi bir mücadele, sağlık çalışanları cephede çalışır gibi çalışıyor. Gerçekten iki kez hastalık geçirip görevine devam eden, yılmayan sağlık çalışanlarımız var. Koronavirüs tanısı koyulan her 8-9 kişiden 1'inin sağlık çalışanı olması ne denli durumun vahim olduğunu gösteriyor. 107 arkadaşımızı kaybettik ama bunların ailelerinde de ciddi kayıplar verdik. Sağlık çalışanlarını biraz daha anlamak, onlara destek olma kanısındayım" diye konuştu.