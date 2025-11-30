KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Ev-iş dengesini ne kadar iyi yönetiyorsun?

Ev ile iş dengesini iyi kurabiliyor musun? Ya da bu dengeyi kurmakta ne kadar iyisin? Bu test senin ev-iş dengeni ortaya çıkarıyor. Hazırsan hadi başlıyoruz!

Ev-iş dengesini ne kadar iyi yönetiyorsun?

Zaman zaman ev ile iş dengesini kurmakta zorlanabiliyoruz. Peki sen bu işte ne kadar iyisin? İş hayatının her yerini ele mi geçirdi? Yoksa dengeyi çok iyi kurabildin mi? Cevabı öğenmek için hemen testi çözmeye başla!

Ev-iş dengesini ne kadar iyi yönetiyorsun?

1/8

Önce kolaydan başlayalım. Bir iş maili akşam 22.00’de geliyor, ne yaparsın?

Önce kolaydan başlayalım. Bir iş maili akşam 22.00’de geliyor, ne yaparsın?
Maili bile açmam, sabah bakarım.
Önemliyse cevaplarım.
Açarım cevap yazıp yarın halledeceğimi söylerim.
İçim rahat etmez hemen çalışırım.
2/8

Evde çalışırken dikkatini en çok bunlardan hangisi dağıtır?

Evde çalışırken dikkatini en çok bunlardan hangisi dağıtır?
Ev işleri.
Telefon bildirimleri.
Her türlü gürültü...
Hiçbir şey, odaklıyımdır.
3/8

Mesai bittikten sonra zihninden işi çıkarman ne kadar sürüyor?

Mesai bittikten sonra zihninden işi çıkarman ne kadar sürüyor?
Anında!
1 saati buluyor.
Hep aklım kalıyor.
Fazla mesaiye kaldığım için hiç....
4/8

Peki dürüst ol bakalım... Hafta sonu planları yaparken iş aklına gelir mi?

Peki dürüst ol bakalım... Hafta sonu planları yaparken iş aklına gelir mi?
Asla!
Bazen...
Ufak tefek...
Hiç çıkmıyor ki...
5/8

Ev işlerini nasıl programlıyorsun?

Ev işlerini nasıl programlıyorsun?
Gün içinde enerjime göre...
Hep son dakikaya kalır.
Önceden plan yaparım.
Genelde hiç yetişmez.
6/8

Yıllık izin aldın ve tatile çıktın... Bilgisayarını yanında götürür müsün?

Yıllık izin aldın ve tatile çıktın... Bilgisayarını yanında götürür müsün?
Asla!
Evet ama açmam.
Acil bir şey olduğunda açarım.
Ben izindeyken bile bakıyorum...
7/8

Kendine zaman ayırma sıklığın nedir?

Kendine zaman ayırma sıklığın nedir?
Neredeyse hiç...
Arada bir.
Haftada birkaç kez.
Her gün.
8/8

Evde çalışırken mola sürelerin nasıl?

Evde çalışırken mola sürelerin nasıl?
Düzenli mola aralıklarım var.
Fena değil ya sık sık mola veriyorum.
Hep unutuyorum...
Hiç mola falan veremiyorum...
Anahtar Kelimeler:
ofis Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.