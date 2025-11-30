Zaman zaman ev ile iş dengesini kurmakta zorlanabiliyoruz. Peki sen bu işte ne kadar iyisin? İş hayatının her yerini ele mi geçirdi? Yoksa dengeyi çok iyi kurabildin mi? Cevabı öğenmek için hemen testi çözmeye başla!

Ev-iş dengesini ne kadar iyi yönetiyorsun? 1/8 Önce kolaydan başlayalım. Bir iş maili akşam 22.00’de geliyor, ne yaparsın? Maili bile açmam, sabah bakarım. Önemliyse cevaplarım. Açarım cevap yazıp yarın halledeceğimi söylerim. İçim rahat etmez hemen çalışırım. 2/8 Evde çalışırken dikkatini en çok bunlardan hangisi dağıtır? Ev işleri. Telefon bildirimleri. Her türlü gürültü... Hiçbir şey, odaklıyımdır. 3/8 Mesai bittikten sonra zihninden işi çıkarman ne kadar sürüyor? Anında! 1 saati buluyor. Hep aklım kalıyor. Fazla mesaiye kaldığım için hiç.... 4/8 Peki dürüst ol bakalım... Hafta sonu planları yaparken iş aklına gelir mi? Asla! Bazen... Ufak tefek... Hiç çıkmıyor ki... 5/8 Ev işlerini nasıl programlıyorsun? Gün içinde enerjime göre... Hep son dakikaya kalır. Önceden plan yaparım. Genelde hiç yetişmez. 6/8 Yıllık izin aldın ve tatile çıktın... Bilgisayarını yanında götürür müsün? Asla! Evet ama açmam. Acil bir şey olduğunda açarım. Ben izindeyken bile bakıyorum... 7/8 Kendine zaman ayırma sıklığın nedir? Neredeyse hiç... Arada bir. Haftada birkaç kez. Her gün. 8/8 Evde çalışırken mola sürelerin nasıl? Düzenli mola aralıklarım var. Fena değil ya sık sık mola veriyorum. Hep unutuyorum... Hiç mola falan veremiyorum...