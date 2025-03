Ev işlerinden dinlenmeye vakit bulamayanlar buraya! İşleri kolaylaştıran tüyolar…

1. Güne 5 dakikalık toplama rutiniyle başla.

Sabahları sadece 5 dakikanı ayırarak etrafı toparlamak, gün boyunca daha az yorulmanı sağlar. Kahveni içerken mutfak tezgahını silmek, odadan çıkmadan yatağını düzeltmek ya da salondaki dağınıklığı hızla toparlamak gün boyu evinin düzenli kalmasına yardımcı olur. Küçük ama etkili bir alışkanlık!

2. Robot süpürge ile evi kendiliğinden temizlet.

Eğer her gün evi süpürmekten sıkıldıysan bir robot süpürge edinmenin vakti gelmiş demektir! Günlük temizlik yükünü hafifletmek için robot süpürgeyi programlayarak evini uğraşmadan temizletebilirsin. Üstelik çalışırken ya da dışarıdayken bile evinin süpürülmesini sağlayabilirsin.

3. Dağınıklık birikmeden müdahale et!

"Sonra yaparım" diye ertelediğin her küçük iş, günün sonunda kar topu gibi büyüyerek kocaman bir yüke dönüşebilir. Masadaki bardakları mutfağa götürmek veya yere dökülen kırıntıları anında temizlemek sana büyük zaman kazandırır. Böylece tüm evi baştan aşağı temizlemek zorunda kalmadan kontrolü elinde tutarsın.

4. Bulaşıkları bekletmeden anında temizle.

Bulaşıkları yıkamayı sürekli erteliyorsan bir noktada lavabonun dolup taşması kaçınılmaz olur. Bunun yerine yemek bittikten sonra hemen bulaşıkları sudan geçirip makineye yerleştirmek veya elde yıkamak seni büyük bir yükten kurtarır. Yemek sonrası 5 dakikada halledeceğin iş, ertelendiğinde 30 dakikaya kadar uzayabilir!

5. Çekmecelerde bölmeli düzenleyiciler kullan.

Çekmeceleri açınca karşına çıkan o kargaşa seni de deli ediyor mu? O zaman bölmeli düzenleyiciler tam sana göre! Çatal-bıçaklardan makyaj malzemelerine kadar her şeyi düzenli bir şekilde saklayarak aradığın eşyayı saniyeler içinde bulabilirsin. Böylece zaman kaybetmeden işlerini halledebilirsin.

6. Hava temizleyici ile toz ve alerjenleri azalt.

Evin sürekli tozlanıyor mu? O zaman bir hava temizleyici kullanarak ortamda uçuşan tozları, polenleri ve kötü kokuları yok edebilirsin. Özellikle evcil hayvanın varsa ya da alerjik bir bünyeye sahipsen hava temizleyici sayesinde hem temizlik süreni kısaltabilir hem de soluduğun havayı daha sağlıklı hale getirebilirsin.

7. Kıyafet katlama yerine asma yöntemini tercih et.

Kıyafetleri katlamak zaman alıyor ve dolap içinde karışıklık yaratıyorsa asma yöntemine geçiş yap! Ütülenmesi gereken pantolonlardan tişörtlere kadar pek çok kıyafeti askıya asarak hem daha düzenli bir dolap oluşturabilir hem de kıyafetlerinin daha az kırışmasını sağlayabilirsin.

8. Bu kuralı tüm rutinlerine dahil et: Al, kullan ve kaldır.

Bu kuralı hayatına dahil edersen evde dağınıklık birikmez ve sürekli büyük çaplı temizlik yapmana gerek kalmaz. Çünkü kullanmadığın eşyaların açıkta kalması, zamanla odanın düzensiz ve karışık görünmesine sebep olur ama bu kuralla evin her zaman temiz ve düzenli görünür, sen de "Nereden başlasam?" diye düşünmek zorunda kalmazsın.

9. Temizlik için bir liste hazırla.

Enerjik şarkılardan oluşan bir çalma listesi oluşturarak temizliği eğlenceli hale getirebilir, kendini motive hissedebilirsin. Örneğin, her odada birkaç şarkı süresince temizlik yapmayı hedefleyerek işlerini eğlenceli bir yarışa çevirebilirsin. Böylece temizliği gözünde büyütmeyerek gün sonunda hem evini hem de ruhunu ferahlatmış olursun.

10. Limon ve sirke ile mutfakta harikalar yaratabilirsin.

Kimyasal temizlik malzemelerinden bıktıysan limon ve sirke ile doğal bir temizlik formülü oluşturabilirsin. Sirke, kireç lekelerini ve yağlı yüzeyleri temizlerken limon kötü kokuları yok eder ve yüzeylere parlaklık kazandırır. Kesme tahtalarını, lavabo giderlerini veya ocak yüzeylerini bu doğal ikiliyle temizleyebilirsin.

11. "15 dakika kuralı"nı uygula.

Her gün sadece 15 dakikanı belirli bir alanı düzenlemeye ayırırsan büyük temizlik günlerine gerek kalmadan evin her zaman düzenli kalır. Bu şekilde haftada bir gününü tamamen temizliğe ayırmak yerine her gün küçük adımlarla evi düzenli tutabilir ve dinlenmek için kendine daha fazla zaman yaratabilirsin.

12. Çöp torbalarını önceden hazırla.

Her seferinde çöpü değiştirmek gözünde büyüyorsa kovanın altına birkaç ekstra torba yerleştirerek ya da bir mekanizma yaparak bu süreci hızlandırabilirsin. Özellikle yemek yaparken veya mutfakta uzun vakit geçirirken çöp torbası bulmak için zaman kaybetmek yerine bu yöntemi uygularsan çok daha pratik hareket edebilirsin.