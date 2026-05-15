Perde ve nevresim gibi büyük parçaları ütülerken bel ağrısından kurtulma yolları

Perde ve nevresim gibi büyük parçaları ütülemek herkesin gözünü korkutur. Hayatınızı kolaylaştıracak perde ve nevresim ütüleme taktikleri burada!

Perdeleri yıkar yıkamaz asmak, çarşafları ise ütülemeden geçirmek bir yöntem olsa da aradığınız o tertemiz ve hijyenik görünümü elde etmeniz için yeterli değildir. Bu nedenle büyük parça tekstil ürünlerini zorlanmadan ve bel ağrısı çekmeden ütülemenizi sağlayacak o etkili adımları söylüyoruz.

1. Ütü masasına eğilmeyin.

Geniş ebatlı ve uzun boylu perdeleri ya da nevresimleri ütülerken yapılan en büyük yanlış, ütü masası üzerine eğilerek kumaşa baskı yapmaktır. Bu durum hem doğal postürü bozar hem de kumaş üzerindeki baskıyı artırarak deformasyona neden olabilir. Ütü masasına eğilmek yerine kendi duruşunuza göre ayarlayabileceğiniz bir ütü masası edinin.

2. Ayakta ütü yaparken tabure kullanın.

Perdeleri ve nevresimleri ayakta ütülemek işlerin daha çabuk tamamlanmasını sağlar. Ancak uzun süre ayakta durmak, bel bölgesine binen yükü artırarak bel şikayetlerini şiddetlendirir. Bu nedenle ayakta ütü yapmanız gereken zamanlarda bir ayağınızı ufak bir tabureye koyarak yerden yükseltmeyi deneyin. Bacağınızı yerden 10-15 cm yukarıda tutarak bel bölgesine binen yükün bir kısmını ayağa yönlendirir ve süreci ağrısız atlatırsınız.

3. Nevresimleri katlayarak küçültün.

Nevresimleri ütü masasına yayarak ütülemeye çalışmak bedenin uzun aralıklarda ani hareketler yapmasına neden olur ve bel şikayetlerini artırır. Bunun yerine perdeleri bölüm bölüm ütüleyin ve ütüledikçe Z tekniği ile katlamayı deneyin. Bu etkili katlama yöntemi sayesinde kocaman yığınları ütüleme zorunluluğundan kurtulur, daha küçük bir alanda hareket ederek bel sağlığınızı korursunuz.

4. Perdelerde dikey ütüleme yapın.

Perdeler yüksek buhar gücünde bile düzleşme özelliğine sahiptir. Buradaki tek şart perde yüzeyini biraz ıslatmaktır. Çünkü aşırı kuru olan perdelerde yapışma sorunları yaşanabilir. Bunu önlemek için önce perdenin boyunuzun yetişmediği kısmını ütü masasında ütüleyin. Kornişe astıktan sonra geriye kalan kısımlar için buhar gücünü kullanın ve her zaman dikey ütüleme yapın. Böylece perdeleri daha kolay ütüler ve tüm işlemi eğilmeden tamamlayabilirsiniz.

5. Nevresimleri yatak üzerinde ütüleyin.

Nevresim gibi büyük parçaları dar ütü masalarına sığdırmak omurga sağlığı adına risk taşır. Bunun yerine nevresimleri yatak gibi düz ve dev bir zemine sererek ütülemeyi deneyebilirsiniz. Ancak işlem öncesinde yatak hasarlarını önlemek için zemine ısı geçirmeyen pamuklu bir altlık yerleştirmeniz gerekir. Aksi halde yatakta kalıcı yanık veya hasar oluşma riski vardır. Böyle ütüleme yaparken masadan sarkan kısımları tutma zorunluluğu ortadan kalkacağından postürünüzü koruyarak hareket etmiş olursunuz.

6. Yer çekiminden faydalanın.

Ütü işlemini kolaylaştırmanın bir diğer yolu kurutmadır. Kurutma makinesi kullanmak perde ve çarşaflardaki kırışıklığı artırdığından tercih etmemeniz gereken bir yöntemdir. Bunun yerine büyük parçaları gererek asar, rüzgar ve yer çekimi etkisinde kurutursanız doğal olarak germiş olursunuz. Böylece ütü yaparken kırışıklık açmakla fazla uğraşmaz ve bel sorunları yaşamazsınız.

7. Esneme molaları verin.

Uzun soluklu ütüleme seansları bel omurlarına büyük hasar verir ve omurga stresini artırır. Belirli aralıklarla kendinize esneme molaları vererek bel bölgenizi ve bedeninizi hafifletebilirsiniz. Bu sayede postürünüzü sağlıklı konuma getirmede zorlanmaz ve sonraki ütüleme seansına daha düzgün bir açıda devam edersiniz.

