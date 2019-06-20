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Ev kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde ev kadını Ruziye Erdoğan (51), devletten aldığı destekle 18 dekarlık arazide çilek üretimine başladı.

Ev kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi oldu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE merkeze bağlı Gümüşler beldesinde ev kadını Ruziye Erdoğan (51), devletten aldığı destekle 18 dekarlık arazide çilek üretimine başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın birlikte yürüttüğü Çilek Üretimini Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 20 bin liralık hibe desteği alan ev kadını Ruziye Erdoğan, ailesine ait 18 dönümlük kayısı bahçesindeki ağaçları kesip, çilek ekti. Sezonun ilk hasadını yapan Erdoğan, çilek yetiştirmenin hayali olduğunu ve bunu da devletin sağladığı hibe desteğiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Verimden çok memnun olduğunu belirten Erdoğan, "Bu arazide önceden kayısı ve fasulye ekimleri yapıyorduk. Eşimin bir arkadaşı geldi, 'Bunlarla ne uğraşıyorsunuz çilek yapın' dedi. Ben de araştırdım ve 5 dönüm alana dememe yaptık. Olumlu sonuç alınca devlet desteğiyle 18 dönüm alana çilek ektik. Üstelik işçi de çalıştırarak istihdam sağladık" dedi.
Çileğin alıcısının tarlaya gelip ürünü peşin para ödeyerek aldığını belirten Ruziye Erdoğan, şöyle konuştu:
"Aslında çileği ekerken endişeyle ekmiştik. Korktuğumuz gibi olmadı, para kazandırıyor. Talep gayet iyi. Biz toptan olarak veriyoruz. Ortalama toptan kilogramı 8 ile 10 liradan gidiyor. Ev hanımıydım, kendi işimi kurdum. Çileğimle uğraşıyorum, bana çok iyi geliyor. Paramı da kazanıyorum. Kadınların istediği zaman tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini de göstermiş oldum."
NİĞDE'DE ÇİLEK ÜRETİMİ ARTTI
Devletin verdiği desteklemelerle çilek üretiminin her geçen yıl artığını belirten Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise, "Bu yıl ilimizde ilk çilek hasadı başladı. KOP ile birlikte ilimizde 180 dekarlık bir alanda 36 farklı çiftçimizle birlikte çilek üretimi yaptık. 2017-2018 çilek üretimi yaptık ve 2019 yılında çilek fidesi dağıtımlarını yaptık. İlimizde başarılı çilek üretimlerimiz oldu. Devletimizin verdiği desteklerle birlikte artık ilimizde ticari amaçlı çilek üretimi yapılıyor. Patatesin başkenti ilimizde çilek üretimi her geçen yıl yapılan desteklemelerle artarak devam ediyor" dedi.
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Ev kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi olduEv kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi olduEv kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi olduEv kadını, devlet desteğiyle çilek üreticisi oldu

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