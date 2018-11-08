Ev kirasından bıktılar, kamyonu ev yaptılar

Ancak bu ev akıllara gelen rutin bir yaşamın yakınından bile geçmiyordu. Hem de oldukça ucuz bir hayat kurmaya karar veren çılgın çift, yaşam alanlarını internetten satın aldıkları bir kamyona inşa etti. Ortaya çıkan sonuç nasıl oldu dersiniz?

1 / 19 İngiltere'nin Nottingham kentinde yaşayan Martin Hill ve Iona Stewart çifti konaklama ücreti vermeyi bir problem olarak görüp, bu külfetten kurtulmaya karar verince inanılmaz bir fikri hayata geçirdi.

2 / 19 İnternette 4 bin 600 dolara satılan bir kamyonu satın alan çift, 25 bin dolar harcayarak kira ödemeyecekleri bir yaşama adım attı.

3 / 19 Ancak kamyonu yaşanılabilir hale getirebilme süreci pek de kolay olmadı. Eski bir ekmek dağıtım kamyonundan yaşam alanı oluşturmayı hedefleyen Martin Hill (38) ve Iona Stewart (27) yaklaşık 4 ay gibi bir süre hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalıştı. Kamyondaki tüm işçiliği kendileri yaptı.

4 / 19 Bu fikrin çıkış noktası ise kış kayak sezonunda Fransız Alpleri'nde çalışan çiftin, burada ev satın almaya karar vermesiydi. Insider'ın haberine göre çift, ilk tanıştığında da prefabrikte kalıyordu.

5 / 19 8 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kamyonu yaşanılabilir hale getirmek için çabalayan Iona, işçilikle geçen sürede yaptıklarını şöyle özetledi; "Tasarım konusunda elimden geleni yaptım. Martin elektrik enerjisini, sıhhi tesisatını biliyor ve genellikle eğlence için bir şeyler inşa etmeyi seviyor. Bu yüzden birlikte uyumlu iş çıkarabiliyoruz” dedi.

6 / 19 Kamyon tamamen güneş enerjisiyle kullanılmak üzere yeniden tasarlanara çatıya güneş panelleri eklendi. Böylece kamyon daha kullanışlı hale geldi.

7 / 19 Çift, küçük bir alanda yaşamasına rağmen herhangi bir depolama sorunu yaşamıyor ve düşük maliyetli yaşam için küçük evin büyük avantajlar sağladığı görüşünde.

8 / 19 “Bir evin faturaları olmadan hayat çok daha güzel. Isıtma, gaz ve yakıt için ayda yaklaşık 51 dolar ödüyoruz. Bu kadar."

9 / 19 Evdeki her şey Hill ve Stewart tarafından yapıldı. Her köşenin kişisel bir dokunuşun olduğu bu yaşam alanındaki tüm eşyalar el işçiliği ile üretildi.

10 / 19 Tuvalet neredeyse düzenli bir evde olduğu gibi çalışıyor. Banyo küçük ama işlevsel. Mutfak en kullanışlı olacak şekilde tasarlanmış ve evde yaşayanlar için konforlu bir dinlenme ortamı oluşturulmuş.

11 / 19 Çiftin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bu küçük şirin evin fotoğrafları binlerce kez paylaşıldı ve beğenildi.

12 / 19 Çift, bu yaşam tarzının çoğu konaklama yerinden daha ucuza mal olduğunu söylüyor.

13 / 19 Kamyon bir dairede olması gereken her şeye sahip. Lüks bir yatak odası, yaşam alanı, mutfak ve banyo ile donatılmış. Çift için Avrupa'ya seyahat ederken ulaşım sunması da başka bir avantaj. Kamyonu içindeki odalar da kapılarla ayrılmış.

14 / 19 Fransa'da öngörülebilir bir gelecek için yaşayan çılgın çift, hareketli rüya evlerinde hayatın keyfini çıkararak oturuyor.

15 / 19 İşte kamyona kurulan yaşam alanının önceki ve sonraki hali...

16 / 19

17 / 19

18 / 19