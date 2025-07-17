Ev kuşları buraya! ‘Homebody’ olanların ortak özellikleri

Evde vakit geçirmek her şeyden daha keyiflidir.



Evdeyken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsan sen de bir ev kuşu olabilirsin. Çünkü ev kuşları dışarıdaki aktiviteyi ne kadar severse sevsin evde vakit geçirmeye bayılır. Dışarıdaki herhangi bir etkinliğin yerine evde battaniye altında film izlemeyi tercih ederler.

Konfor alanlarından vazgeçmezler.

Evleri onlar için konfor alanı ve vazgeçilmezleridir. En sevdikleri pijamalarla koltuklarında geçirdikleri zaman onlar için çok değerli. Evde kitap okuyarak, film izleyerek geçirdikleri zamanlar en konforlu oldukları anlardır.

Yalnızlık, onların seçimi!



Bazıları onları görünce üzülebilir ama yalnızlık, onların kendi tercihi. Kendileriyle baş başa olmayı severler ve bu şekilde şarj olurlar aslında. Yalnız başına kahvaltı yapmak, onların en sevdikleri şeylerden biri mesela.

Evlerini her şeyden çok sevdiklerini söyleyebiliriz.



Evlerinde çok zaman geçirdikleri için evlerine özen göstermeyi çok severler. Kendi zevklerine göre dekore ettikleri evleri hep düzenli ve temizdir. En çok vakti geçirdikleri yerin güzel olmasını isterler yani.

Sosyalleşeceklerse yine evi tercih ederler.

Sosyalleşme alanı onlar için yine evdir. Buluşmaları dışarıda yapmak yerine evlerde toplanmayı isterler. Buluşulacaksa evde her şeyi hazırlarlar ve tüm arkadaşlarını davet ederler.

Rutin insanıdırlar.

Ev kuşlarının ortak özelliği rutin sevmeleridir. Yeni yerleri keşfetmek yerine hep bildikleri yerlere gitmeyi tercih ederler. Her zaman kullandıkları bardakla kahve içerler ve o bardak kırılana kadar bırakmazlar. Bunun gibi her rutinlerine bağlıdırlar.

Plansız hiçbir şeyi sevmezler.

Plansız bir hayat onlar için çok yorucu. Onlar her şeylerini planlayarak yaşamayı tercih ederler. Çünkü plan yapmadıklarında stres yaşarlar.

Evcil hayvanları onların en yakın arkadaşı!



Ev kuşları evcil hayvanlarıyla evlerini paylaşmaya bayılır. Kedi ya da köpek, evlerindeki hayvanlarla beraber vakit geçirmek onlar için her şeyden daha güzel ve önemli. Aralarında kurdukları bağ ile evlerine daha çok bağlanırlar hatta.

Ev kuşlarının en bilindik özelliği insan ilişkilerinde seçici olmalarıdır.

Ev kuşları öyle herkesle kolay kolay arkadaş olamaz. Yani öyle her ortama girmezler, herkesle samimi olmazlar. İlişki kuracakları insanları özenle seçerler. Sosyal olmak onlar için kalabalıklarda kaybolmak değildir, bağ kurdukları insanlarla derin ilişkiler kurmaktır.

Herkes onları asosyal zanneder.



Evden çok çıkmadıkları ve çok kişiyle görüşmedikleri için herkes tarafından asosyal olarak nitelenebilirler. Ama aslında onlar bunu kendileri tercih ederler.

Dışarıda olsalar bile akılları hep evde.

Bazı işler için dışarıya çıktıklarında bile tek düşündükleri eve dönmektir. Birileriyle buluşup dışırıda vakit geçirirken hayallerinde eve dönüp battaniye altına girmek vardır.