Ev kuşları buraya! ‘Homebody’ olanların ortak özellikleri

Evdeyken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorsan sen de bir ev kuşu olabilirsin. Çünkü ev kuşları dışarıdaki aktiviteyi ne kadar severse sevsin evde vakit geçirmeye bayılır. Dışarıdaki herhangi bir etkinliğin yerine evde battaniye altında film izlemeyi tercih ederler.
Evleri onlar için konfor alanı ve vazgeçilmezleridir. En sevdikleri pijamalarla koltuklarında geçirdikleri zaman onlar için çok değerli. Evde kitap okuyarak, film izleyerek geçirdikleri zamanlar en konforlu oldukları anlardır.
Bazıları onları görünce üzülebilir ama yalnızlık, onların kendi tercihi. Kendileriyle baş başa olmayı severler ve bu şekilde şarj olurlar aslında. Yalnız başına kahvaltı yapmak, onların en sevdikleri şeylerden biri mesela.
Evlerinde çok zaman geçirdikleri için evlerine özen göstermeyi çok severler. Kendi zevklerine göre dekore ettikleri evleri hep düzenli ve temizdir. En çok vakti geçirdikleri yerin güzel olmasını isterler yani.
Sosyalleşme alanı onlar için yine evdir. Buluşmaları dışarıda yapmak yerine evlerde toplanmayı isterler. Buluşulacaksa evde her şeyi hazırlarlar ve tüm arkadaşlarını davet ederler.
Ev kuşlarının ortak özelliği rutin sevmeleridir. Yeni yerleri keşfetmek yerine hep bildikleri yerlere gitmeyi tercih ederler. Her zaman kullandıkları bardakla kahve içerler ve o bardak kırılana kadar bırakmazlar. Bunun gibi her rutinlerine bağlıdırlar.
Plansız bir hayat onlar için çok yorucu. Onlar her şeylerini planlayarak yaşamayı tercih ederler. Çünkü plan yapmadıklarında stres yaşarlar.
Ev kuşları evcil hayvanlarıyla evlerini paylaşmaya bayılır. Kedi ya da köpek, evlerindeki hayvanlarla beraber vakit geçirmek onlar için her şeyden daha güzel ve önemli. Aralarında kurdukları bağ ile evlerine daha çok bağlanırlar hatta.
Ev kuşları öyle herkesle kolay kolay arkadaş olamaz. Yani öyle her ortama girmezler, herkesle samimi olmazlar. İlişki kuracakları insanları özenle seçerler. Sosyal olmak onlar için kalabalıklarda kaybolmak değildir, bağ kurdukları insanlarla derin ilişkiler kurmaktır.
Evden çok çıkmadıkları ve çok kişiyle görüşmedikleri için herkes tarafından asosyal olarak nitelenebilirler. Ama aslında onlar bunu kendileri tercih ederler.
Bazı işler için dışarıya çıktıklarında bile tek düşündükleri eve dönmektir. Birileriyle buluşup dışırıda vakit geçirirken hayallerinde eve dönüp battaniye altına girmek vardır.