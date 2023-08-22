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Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı! Dehşete düşüren görüntü: Tüfek, satır, balta...

22.08.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de ev sahibi ve kiracı kavgasında kan aktı. Tüfek, satır ve balta kullanılan kavgada, kiracının oğlu ve eşi yaralandı. Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia etti. İşte detaylar...

Ev sahibi-kiracı kavgasında kan aktı! Dehşete düşüren görüntü: Tüfek, satır, balta...

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Yıldırım Mahallesi’nde ev sahibi F.B. ile kiracı Şükran Sügerli ve eşi Emrah Sügerli arasında tartışma çıktı. Ev sahibi ile kiracı arasında arasındaki tartışma tüfekli, satırlı, baltalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda kesici aletle yaralanan kiracı Emrah Sügerli ile 16 yaşındaki oğlu Poyraz Sügerli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Olay yerinde yapılan incelemede, kavgada kullanılan tüfeğe, satıra, baltaya el konuldu. Ev sahibi F.B. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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“KİRA KONTRATIM DOLMADAN EVDEN ÇIKARMAK İSTEDİ”

Daha 4 ay kira süresinin olmasına rağmen evden çıkarılmak istediğini savunan kiracı Şükran Sügerli, evden çıkmak istemediğini söylediğinde 4 kişinin kendisine saldırdığını iddia ederek, “Bana hakaret edip üstüme başıma saldırdılar. 4 kişi birden üstüme saldırınca hiçbir şey yapamadım. Daha 4 ayım olmasına rağmen evden çıkartmak istiyorlar. Evi sattığı adama bizim daha 4 ay kontratımızın kaldığını söylememiş. Evde tek başımaydım ve tartışma çıkınca kapıya taşla ve sopalarla saldırdılar. Ben 4 ay sonra çıkacağım diyorum ama anlamıyorlar. Daha sonra eşim ve çocuğum da gelince kavga çıktı. Onlar satır ve sopalarla benim eşimin kolunu kestiler. Silahla da saldırdılar. Eşim hastaneye kaldırıldı” dedi.

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İHA

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