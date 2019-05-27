Ev sahibini gören hırsızlık şüphelisi, kendisini balkondan attı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hırsızlık için girdiği evde daire sahibi tarafından fark edilen şüpheli, birinci kattaki balkondan atlayarak yaralandı. Yaralı halde kaçan şüphelinin, balkondan atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. İş çıkışı evine dönen A.C., 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinin balkonunda biri olduğunu fark etti. Ev sahibinin binaya doğru yöneldiğini anlayan şüpheli, balkondan atladı. Beton zemine düşerek ayağından yaralanan şüpheli, kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Diğer taraftan şüphelinin balkondan atlama ve kaçış anı çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, balkondan atlayan şüphelinin, önce sendelediği ardından da koşarak gözden kaybolduğu görülüyor.

