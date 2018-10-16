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Ev sahibiyle karşılaşan hırsız balkondan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 05:14 | Son Güncelleme

Adana’da iki katlı müstakil eve giren hırsız, ev sahibi ile karşılaşınca ikinci kattan aşağı atlayarak yaralandı. Yaralı hırsız, "Ben mi hırsızlık yapmaya girdim. Tövbe tövbe" diyerek kendini savundu.

Olay, Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi 1630 sokak içerisinde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz N. soymak için girdiği iki katlı müstakil evde, ev sahibi Nusret Yaş ile karşılaştı. Ev sahibinden kaçmak isteyen Cengiz N. ikinci kattan aşağı atladı. Bunun üzerine Cengiz N. yaralandı. Ev sahibi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Basın mensuplarının hırsızlık yapmak için mi eve girdiniz sorusuna, Cengiz N.,” Ben mi hırsızlık yapmaya girdim. Tövbe tövbe” diyerek kendini savundu. Cengiz N. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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