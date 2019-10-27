Ev yanınında yaralanan Emine, 15 gün sonra yaşamını yitirdi

Kazım BULUT/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, 12 Ekim'de, oturduğu evde elektrik kontağından çıkan yangında ağır yaralanan Emine Kahraman (26), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İznik'teki Elmalı Mahallesi'nde 12 Ekim'de Asiye Kahraman (46) ve kızı Emine Kahraman'ın oturduğu ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evlerinin yandığını gören Emine Kahraman alevleri söndürmek isterken üzerindeki elbiselerinin tutuşması nedeniyle ağır yaralanırken, kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye Kahraman da hafif yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaralanan anne- kız sağlık görevlilerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emine Kahraman, durumunun ağır olması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yüzde 80'inin yandığı belirlenen Emine Kahraman, burada yapılan müdahaleye rağmen, bugün akşam saatlerinde, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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