Ev yapımı, doğal mı doğal! Koltuk altı tüylerini azaltmak için...

Koltuk altındaki tüylere karşı isterseniz ev yapımı ağda ile tüylerin seyrekleşerek daha geç uzamasını sağlayabilir, isterseniz de zerdeçallı karışımlar yaparak azalmasını sağlayabilirsiniz.

LİMON VE ŞEKERLE EV YAPIMI AĞDA

Kadınların koltuk altı başta olmak üzere istenmeyen tüylerden kurtulmak için yüzyıllardan beri başvurduğu yöntemlerin başında ağda gelir. Ağda ile tüylerin alınması her ne kadar acı verici bir işlem olsa da tüylerin azalmasına ve daha geç sürede çıkmasına yardımcı olduğu da bir gerçektir. Evde doğal ağda yapabilmek için gerekli malzemeler ise şöyle;

Yarım limonun suyu

1 su bardağı şeker

Ağda yapımına başlamak için ilk önce bir limonun yarısını sıkın. Kasede 1 su bardağı şeker ile limon suyunu iyice karıştırın. Karışımı tencereye aktararak orta ateşte kaynatın ve kaynayınca ocağın ateşini kapatın. Bal renginde bir macun kıvamı elde edilene kadar karıştırmaya devam edin. Karışım macun haline büründüğünde ağdanız hazırlanmış olur. Ev yapımı limonlu ağdanın uygulanışı ise şöyle; Ağda yapmadan önce koltuk altınızı sabunla yıkayarak temizleyin. Suyla duruladıktan sonra ağdanın yapışabilmesi için iyice kurulayın.

Ağdayı sürmeden önce dilerseniz koltuk altınıza bebek pudrası sürebilirsiniz. Böylece ağdanın fazla yapışmasını önleyebilirsiniz.

Limonlu ağdayı spatula yardımıyla ince bir tabaka olacak şekilde koltuk altınıza sürün.

Koltuk altına ağda yapışıp kuruyarak kalıp haline gelince tüylerin çıktığı yönün tam tersi yöne doğru ağdayı çekin.