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Ev yapımı egzama reçetesi! Her tedaviyi denedi bakın çareyi nede buldu?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 01.10.2018 16:14 | Son Güncelleme

Joy Evans adındaki İskoç anne bebeğinin egzamasını evde hazırladığı formülle tedavi etti. Oğlunun ağrılı cilt rahatsızlığını kendi formülü ile düzelten Evans, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İşte İskoç annenin reçetesi...

Ev yapımı egzama reçetesi! Her tedaviyi denedi bakın çareyi nede buldu?

35 yaşındaki Joy Evans, oğlunun ağrılı cilt rahatsızlığına yardımcı olmak için çaresiz kaldıktan sonra ev yapımı ilacı keşfetti.

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Altıncı ayından beri egzama ile mücadele eden Finlay adındaki bebek, annesinin ev yapımı ilacıyla tedavi oldu. Anne Joy, 1 yıl boyunca steroid tedavileri, yumuşatıcı kremler ve reçetesiz satılan ilaçların neredeyse tamamını kullandı. Ancak hiçbiri işe yaramadı.

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Bebeğinin acı veren uzun süreli egzamasını iyileştirmek için çaresiz kalan anne internette dolaşmaya, oğlu için çare aramaya başladı. Ve çare olarak gördüğü şey anne sütüydü. Kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünen Joy, kendi sütünden organik bir sabun elde etti.

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Oğlunu her gün bu sabunla yıkamaya başladığını söyleyen Joy şöyle konuşuyor: ''Bütün tedavileri denedik. Ancak hiçbiri işe yaramadı. Kremleri kullanırken kaşıntıları azalıyordu ama kullanmayı bıraktığımızda tekrar kaşınmaya başlıyordu ve hiçbir tedavi bu yaraları geçirmiyordu. Kaşımasın diye vücudunu her zaman kapalı tutuyorduk. Artık internette fikir aramaya başlamıştım. Ve bu mucizevi şeye rastladım. Dondurucuda uzun süre beklettiğim sütümle, su ve doğal yağlı sabunu kaynatarak karıştırdım. Ve sabunu elde ettim. Anne sütünün faydalarını biliyordum ama bu durumu iyileştireceğini tahmin etmemiştim.''

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Oğlunun kollarını, dizlerini, kalçalarını ve omuzlarını saran kaşıntılı lekeleri anne sütüyle yok eden Joy, ''bu tedavi yöntemi oğlumda işe yaradı ama bunun herkeste işe yarayıp yaramayacağını bilemem. Oğlumun ağrılı derdine çare olabildiğim için çok mutluyum'' diye konuşuyor. Joy'un ev yapımı reçetesi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Joy Evans anne sütü

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