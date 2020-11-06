Ev yapımı! Fayans aralarındaki kirleri yok edip, bembeyaz yapıyor

Evin mutfak, banyo gibi bölümlerinin özellikle fayans alanlarını en güzel biçimde temizleyen temizlik ürünü her zaman yüzey temizleyici olmuştur. Peki, size evinizde bulunan araçlarla doğal bir yüzey temizleyici yapabileceğinizi söylesek... Bu şekilde hem tasarruf etmiş olacaksınız hem de katkı maddesiz, kendi elinizden çıkmış olan bir yüzey temizleyici yapmış olacaksınız! Tarifimiz yazının devamında sizlerle...

EVDE YAPILABİLECEK DOĞAL YÜZEY TEMİZLEYİCİ TARİFİ!

Evde doğal yüzey temizleyici yapmanız için gerekli olan tek şey; bir miktar lavanta yağı, karbonat ve tabii ki arap sabunu oluyor! Hazırsanız tarife geçelim:

Malzemeler

2 yemek kaşığı kadar hakiki arap sabunu

1 su bardağı kadar karbonat

8-10 damla kadar lavanta yağı

Nasıl Yapılır?

Temiz ve derin olan bir kabın içerisine karbonatı güzelce yayın.

Sonrasında ise karbonatın içerisine arap sabununu da ekleyip karıştırma işlemine başlayın.

Karışımınız tamamen macun haline gelene kadar bu işlemi sürdürün. Aksi takdirde kıvamsız olacaktır.

Hazırladığınız karışım tamamen macun kıvamını aldıktan sonra lavanta yağını da ilave edebilirsiniz.

Birkaç dakika süresince karıştırın. Daha sonra ise oluşan karışımı kullanmadığınız boş bir sprey şişesine doldurun. Temizlik yapacağınız zaman rahatlıkla yüzey temizleyicinizi kullanabilirsiniz.