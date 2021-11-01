Cilt bakımı yaparken çok dikkatli olun! Yüzünüze sürdükleriniz felaketiniz olabilir!

Evde özel bakım maskeleri hazırlarken kullandığınız her besine dikkat etmeli, özellikle cilt yapınıza uygun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Pek çok besin cildiniz için faydalı ve çekici görünmesine rağmen bazılarının kullanımı cildinizde büyük felaketlere neden olabilir. Cilt için faydalı göründüğü halde aslında zararlı olan maddelere bir bakalım...

MAYONEZ

Mayonez oldukça alerjik bir madde olan yumurta ile hazırlanan bir besin. Hassas ciltler için mayonez kullanımı yumurta içerdiği için tehlikeli olabilir. Ciltte yanma, tahriş ve kızarıklıklar gibi etkiler görülebilir.

Ayrıca mayonez oldukça yağlı olduğu için kolaylıkla ciltte yağlanmaya ve sivilcelenmeye de neden olur. Güzelim pürüzsüz yüzler mayonezle sivilce tarlasına dönebilir!

DİŞ MACUNU

Diş macununu sivilceleri kapatmak için kullanan birçok kişi olsa da bu oldukça yanlış bir müdahale! Diş macunu içeriğinde birçok kimyasal barındırır ve özellikle yüz gibi cildin en hassas bölgelerine sürüldüğünde tahrişe, fazla kurumaya hatta iltihap oluşumuna sebep olur. Standart sivilceleri iltihaplıya dönüştürmek mi? Aman, uzak olsun!

KABARTMA TOZU

Evde maske yaparken uzak durulması gereken bir başka besin de kabartma tozu. Pastalarda ve böreklerde harikalar yaratmanıza yardım eden bu madde, yüz maskenize dahil olduğunda size sadece yanmış ve tahriş olmuş bir cilt getirir.

Cildin ihtiyaç duyduğu bir pH değeri ve dengesi var. Kabartma tozu sahip olduğu yüksek pH değeri ile yüzünün özenle koruduğu dengeyi bozar. Yüzünüzü tahriş eder ve kızarmasına hatta kurumasına neden olur.

SİRKE

Özellikle hassas ciltlerle buluştuğunda sirke oldukça zararlı bir besine dönüşür. Yakıcı ve keskin bir gücü olan sirke, hassas ciltleri adeta kavuran özelliklere sahip. Sert yapısı yüzünden yüzünüzü temizlemek ve nemlendirmek için hazırladığınız el yapımı maskelere asla dahil etmemeniz gerekir.

LİMON

En şifalı besinlerden biri olan limon da maske için yasaklı maddelerden bir tanesi! Asitli ve güçlü besin değerleri sağlık için faydalı olabilir ama cilde direkt uygulandığında adeta bir yok ediciye dönüşüyor! Limonu sofranıza yakın tutsanız da maskelerinizden uzak tutmalısınız.

