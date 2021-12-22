Tüy dökücü ürünlere para harcamaya son! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz tüy dökücü krem tarifleri karşınızda

İstenmeyen tüyler neredeyse tüm kadınların ortak problemi. Onlardan kurtulmak için denenen yöntemler ise hem zahmetli hem acı verici olabiliyor. Tüylerden kurtulmak için doğal yöntemler kullanmak oldukça etkili sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Evinizdeki malzemelerle rahatlıkla hazırlayabileceğiniz tüy dökücü krem tariflerini denemeye ne dersiniz? İşte sizler için hazırladığımız istenmeyen tüylerden kurtulmanızı sağlayacak ev yapımı krem tarifleri!

ZERDEÇALLI TÜY DÖKÜCÜ KREM

Zerdeçalın cilt üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. Bazen cilt tonunu eşitliyor bazen de yüzünüzü sivilce lekelerinden arındırıyor. Tüyler söz konusu olduğunda ise özellikle yüz bölgesinde etkisini gösteriyor. Tüyleriniz azalırken kıl köklerinizin de seyrelmesini istiyorsanız tam bir kurtarıcı olan zerdeçal maskesini mutlaka deneyin.

4 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozunu uygun bir kaba alarak karıştırın.

Karışımı tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye sürün. Yaklaşık 15 dakika kurumasını bekleyin.

Ilık suyla duruladığınızda tüylerinizden arındığınızı göreceksiniz.

Etkisini görmek istiyorsanız haftada bir kez bu işlemi tekrarlayın.

TUZ VE LİMON KARIŞIMI

Limon, cilt üzerindeki etkisi hemen herkes tarafından bilinen doğal ürünlerin başında geliyor. Limon ve tuz kullanarak hazırlayacağınız karışım ile kıl köklerinin yumuşamasını ve tüylerinizin zamanla azalıp dökülmesini sağlayabilirsiniz.

1 adet limonu sıkıp suyunu bir kaseye boşaltın. 2 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırın.

Karışımı köklere nüfuz edecek şekilde tüylerden kurtulmak istediğiniz bölgeye uygulayın. 15 dakika bekletin.

Haftada bir kez uygulayabileceğiniz bu yöntemle tüylerinizin seyrelmesini sağlayabilirsiniz.

CEVİZ KÜRÜ

Tüy dökücü etkisi sebebiyle cilt bakımında sıklıkla tercih edilen bir diğer ürün ceviz kabuğu.