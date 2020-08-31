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Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 23:25 | Son Güncelleme

Adıyaman’da evine giderken sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan Beşşar R., Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında önünü kesen kimliği belirsiz 4 şahsın saldırısına uğradı.

Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı

Adıyaman’da evine giderken sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, evine gitmekte olan Beşşar R., Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında önünü kesen kimliği belirsiz 4 şahsın saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen şahıs, karnından bıçaklandı. Beşşar R. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar hızla kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beşşar R., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ev yolunda bıçaklı saldırıya uğradı

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