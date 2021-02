Eva Green, Üç Silahşörler için kılıç kuşanıyor

Alexandre Dumas’nın klasik eseri The Three Musketeers (Üç Silahşörler) yeniden filme uyarlanıyor. Eva Green, Vincent Cassel, Louis Garrel, Vicky Krieps, François Civil gibi isimler yeni The Three Musketeers uyarlamaları için bir araya geliyor.

Ödüllü yönetmen Martin Bourboulon’un imza atacağı film, iki kısım halinde seyirciyle buluşacak olan filmlerin ismi The Three Musketeers: D’Artagnan ve The Three Musketeers: Milady olarak açıklandı. Her iki filmin de senaryosunu Matthieu Delaporte ve Alexandre de la Patelliére kaleme alıyor. Filmlerin çekimleri önümüzdeki yazın sonlarında eş zamanlı olarak Fransa’da gerçekleştirilecek.

The Three Musketeers uyarlamalarının oyuncu kadrosunda François Civil, Eva Green ve Vincent Cassel gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Vicky Krieps, Pio Marmaï, Louis Garrel, Oliver Jackson-Cohen ve Lyna Khoudri gibi oyuncular da filmlerde rol alacak.