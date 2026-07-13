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Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket

Evcil hayvanlar konuşamıyor ama bize dertlerini anlatmanın bir yolunu buluyorlar. Kabını beğenmeyen patili dostunuz size derdini nasıl anlatıyor?

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket

1. Mama kabının etrafında duruyor ama yemiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 1


Kediniz ya da köpeğiniz mama koyduktan sonra kabın etrafında dolaşıyor ama bir türlü yemiyorsa bir sorun var demektir. Yani mamayı kokluyor ama uzaklaşıyorsa sorun kapla ilgili olabilir.

2. Mamasını yere düşürüp oradan yiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 2
Kediler ya da köpekler bazen kaptaki mamayı yere düşürüyor ve oradan yiyor. Bu oyun gibi gelebilir ama aslında kabını sevmediğinin bir işareti olabilir. Özellikle kediler bıyıkları kaba temas ettiğinde kaplarından yemek istemiyorlar.

3. Suyu kabından değil, başka yerlerden içiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 3
Tüylü dostunuzun su kabı dolu ama onun yerine suyu başka yerlerden içmeye çalışıyorsa kabından memnun değildir. Kirli, kötü kokulu kaplar suyun tadını değiştirebiliyor. Bu da evcil hayvanın o kaptan su içmemesine neden oluyor.

4. Kabını patisiyle itiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 4
Bazı evcil hayvanlar mama veya su kabını sürekli itebiliyor ya da kapları devirebiliyor. Kaplarını beğenmediğini bu şekilde anlatabiliyor yani. Eğer tüylü dostunuz da bunu yapıyorsa o zaman kaplarını değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

5. Yemek yerken çevresini izliyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 5
Bazı evcil hayvanlar yemek yerken iştahlı olmuyor. Her lokmada etrafa bakıyor ve duruyorsa bu kabından ya da kabının yerinden kaynaklı olabilir. Bunu engellemek için kabını daha sessiz bir yere koymayı deneyebilirsiniz mesela.

6. Kaba dokununca geri çekiliyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 6
Özellikle kedilerde bu durum görülebiliyor. Kaba dokununca duyulan sesten rahatsız oldukları için kaplara dokununca geri çekilebiliyorlar. Kedinizin böyle bir hassasiyeti varsa farklı malzemeden kaplar deneyebilirsiniz.

7. Yemek sonrası kendini çok temizliyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 7
Yemek yedikten sonra köpekler ve kediler kendilerini temizliyor. Ama bazı tüylü dostlar normalden çok daha fazla ağzını ve yüzünü silebiliyor. Bunun nedeni kabın rahatsızlığı olabilir.

8. Kabını görünce heyecanlanmıyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 8
Mama saati gelince kedi ve köpekler heyecanlanırlar. Özellikle mama kaplarını gördüklerinde heyecanları tavan yapıyor. Ama kabını görünce tepki vermiyorsa kabıyla sorunu olabilir.

9. Kabı temiz olduğunda bile yemiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 9
Kabını yıkadınız ve temiz ama buna rağmen o kaptan yemek istemiyor ya da su içmiyor. Bunun nedeni kap temiz gibi dursa da çizildikçe koku oluşturması. O kokular evcil hayvanınızı rahatsız ediyor olabilir.

10. Artık çok daha az yiyor ya da su içiyor.

Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket 10
Normalde yediğinden az yiyor ya da az su içiyorsa bunun elbette bir nedeni vardır. Eğer bir hastalık yoksa bu durum kap kaynaklı olabilir.

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