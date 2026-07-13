Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket

1. Mama kabının etrafında duruyor ama yemiyor.

2. Mamasını yere düşürüp oradan yiyor.

Kediniz ya da köpeğiniz mama koyduktan sonra kabın etrafında dolaşıyor ama bir türlü yemiyorsa bir sorun var demektir. Yani mamayı kokluyor ama uzaklaşıyorsa sorun kapla ilgili olabilir.



Kediler ya da köpekler bazen kaptaki mamayı yere düşürüyor ve oradan yiyor. Bu oyun gibi gelebilir ama aslında kabını sevmediğinin bir işareti olabilir. Özellikle kediler bıyıkları kaba temas ettiğinde kaplarından yemek istemiyorlar.

3. Suyu kabından değil, başka yerlerden içiyor.



Tüylü dostunuzun su kabı dolu ama onun yerine suyu başka yerlerden içmeye çalışıyorsa kabından memnun değildir. Kirli, kötü kokulu kaplar suyun tadını değiştirebiliyor. Bu da evcil hayvanın o kaptan su içmemesine neden oluyor.

4. Kabını patisiyle itiyor.



Bazı evcil hayvanlar mama veya su kabını sürekli itebiliyor ya da kapları devirebiliyor. Kaplarını beğenmediğini bu şekilde anlatabiliyor yani. Eğer tüylü dostunuz da bunu yapıyorsa o zaman kaplarını değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

5. Yemek yerken çevresini izliyor.



Bazı evcil hayvanlar yemek yerken iştahlı olmuyor. Her lokmada etrafa bakıyor ve duruyorsa bu kabından ya da kabının yerinden kaynaklı olabilir. Bunu engellemek için kabını daha sessiz bir yere koymayı deneyebilirsiniz mesela.

6. Kaba dokununca geri çekiliyor.



Özellikle kedilerde bu durum görülebiliyor. Kaba dokununca duyulan sesten rahatsız oldukları için kaplara dokununca geri çekilebiliyorlar. Kedinizin böyle bir hassasiyeti varsa farklı malzemeden kaplar deneyebilirsiniz.

7. Yemek sonrası kendini çok temizliyor.



Yemek yedikten sonra köpekler ve kediler kendilerini temizliyor. Ama bazı tüylü dostlar normalden çok daha fazla ağzını ve yüzünü silebiliyor. Bunun nedeni kabın rahatsızlığı olabilir.

8. Kabını görünce heyecanlanmıyor.



Mama saati gelince kedi ve köpekler heyecanlanırlar. Özellikle mama kaplarını gördüklerinde heyecanları tavan yapıyor. Ama kabını görünce tepki vermiyorsa kabıyla sorunu olabilir.

9. Kabı temiz olduğunda bile yemiyor.



Kabını yıkadınız ve temiz ama buna rağmen o kaptan yemek istemiyor ya da su içmiyor. Bunun nedeni kap temiz gibi dursa da çizildikçe koku oluşturması. O kokular evcil hayvanınızı rahatsız ediyor olabilir.

10. Artık çok daha az yiyor ya da su içiyor.



Normalde yediğinden az yiyor ya da az su içiyorsa bunun elbette bir nedeni vardır. Eğer bir hastalık yoksa bu durum kap kaynaklı olabilir.