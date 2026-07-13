Kediniz veya köpeğiniz aslında size ne anlatmak istiyor? Kaplarını beğenmediklerinde yaptıkları 10 hareket

Kediler ya da köpekler bazen kaptaki mamayı yere düşürüyor ve oradan yiyor. Bu oyun gibi gelebilir ama aslında kabını sevmediğinin bir işareti olabilir. Özellikle kediler bıyıkları kaba temas ettiğinde kaplarından yemek istemiyorlar.
Tüylü dostunuzun su kabı dolu ama onun yerine suyu başka yerlerden içmeye çalışıyorsa kabından memnun değildir. Kirli, kötü kokulu kaplar suyun tadını değiştirebiliyor. Bu da evcil hayvanın o kaptan su içmemesine neden oluyor.
Bazı evcil hayvanlar mama veya su kabını sürekli itebiliyor ya da kapları devirebiliyor. Kaplarını beğenmediğini bu şekilde anlatabiliyor yani. Eğer tüylü dostunuz da bunu yapıyorsa o zaman kaplarını değiştirmeyi düşünebilirsiniz.
Bazı evcil hayvanlar yemek yerken iştahlı olmuyor. Her lokmada etrafa bakıyor ve duruyorsa bu kabından ya da kabının yerinden kaynaklı olabilir. Bunu engellemek için kabını daha sessiz bir yere koymayı deneyebilirsiniz mesela.
Özellikle kedilerde bu durum görülebiliyor. Kaba dokununca duyulan sesten rahatsız oldukları için kaplara dokununca geri çekilebiliyorlar. Kedinizin böyle bir hassasiyeti varsa farklı malzemeden kaplar deneyebilirsiniz.
Yemek yedikten sonra köpekler ve kediler kendilerini temizliyor. Ama bazı tüylü dostlar normalden çok daha fazla ağzını ve yüzünü silebiliyor. Bunun nedeni kabın rahatsızlığı olabilir.
Mama saati gelince kedi ve köpekler heyecanlanırlar. Özellikle mama kaplarını gördüklerinde heyecanları tavan yapıyor. Ama kabını görünce tepki vermiyorsa kabıyla sorunu olabilir.
Kabını yıkadınız ve temiz ama buna rağmen o kaptan yemek istemiyor ya da su içmiyor. Bunun nedeni kap temiz gibi dursa da çizildikçe koku oluşturması. O kokular evcil hayvanınızı rahatsız ediyor olabilir.
Normalde yediğinden az yiyor ya da az su içiyorsa bunun elbette bir nedeni vardır. Eğer bir hastalık yoksa bu durum kap kaynaklı olabilir.