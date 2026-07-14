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Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert

Evdeki patili dostumuz bazen derdini kaplarıyla anlatıyor. Mama ya da su kabıyla oynayan ya da deviren tüylü dostlar bunu neden yapıyor?

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert

1. Kabının yerinden rahatsız olabilir.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 1


Mama ve su kabı istediği yerde değilse tüylü dostlar bunu göstermek için kapları devirebiliyor. Çünkü kapların yeri aslında onlar için oldukça önemli. Gürültülü ya da çok yol üstünde olan kapları sevmiyorlar.

2. Suyunun temiz olmadığını düşünüyor.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 2
Kediler durgun suyu pek sevmiyor. O yüzden akan suyu daha çok tercih ediyorlar. Beklemiş ve kirli bir su varsa bunu göstermek için kaplarını devirebiliyorlar.

3. Canı sıkılıyor da olabilir.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 3
Tüylü dostunun kaplarıyla oynaması her zaman bir sorun olduğunu göstermez. Bazen sadece canı sıkıldığı için de bunu yapabiliyor.

4. Kabını sevmemiş olabilir.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 4
Bazı kapları kediler ya da köpekler sevmiyorlar. Bunun nedeni kabın malzemesi, derinliği ya da şekli olabiliyor. Tüylü dostun kabıyla sürekli oynuyor ya da deviriyorsa nedeni bu olabilir yani.

5. Dikkat çekmek için yapabiliyorlar.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 5
Evcil hayvanlar çoğu davranışını sahibinin ilgisini çekmek için yapıyor. Mama kabını devirme ya da sularla oynama da bunlardan bazıları. Bunları yaptığında hemen yanına gidiyorsan derdi seninle oynamak olabilir.

6. Tüylü dostlar her şeyi merak ediyor.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 6
Özellikle kediler için geçerli bu. Çünkü kediler mamayı ya da suyu merak edip patileriyle oynayabiliyorlar. Oynarken de kapları devirebiliyorlar.

7. Patili dostlar stresleri başka şekillerde gösteriyor.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 7
Eve yeni hayvan gelmesi, taşınma ya da yalnız kama gibi durumlar patili dostların strese girmesine neden oluyor. Streslerini gösterme şekilleri farklı farklı. Bazıları stresini kaplarıyla oynayarak gösterebiliyor.

8. Kapları sağlam değilse devirmeleri normal.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 8
Altları kaygan olan ve sağlam olmayan kapları devirmek çok kolay. O yüzden sağlam malzemeden ve yere yapışan kaplar kullanmak gerekiyor.

9. Sağlık sorununun da göstergesi olabilir.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 9
Suyuyla ya da mamasıyla çok fazla ilgilenen kediler ya da köpeklerin derdi sadece mama ve su olmayabilir. Bir sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Eğer bunlara eşlik eden başka belirtiler de varsa veterinere gitmek iyi olabilir.

10. Bazen hiçbir neden de olmayabilir.

Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert 10
Her davranışın mutlaka bir nedeni olmasına gerek yok. Tüylü dostunun bazı davranışları da sadece karakteri olabilir. Yani kaplarıyla oynamayı istediği için oynuyor olabilir.

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