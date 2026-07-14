Mama kabını bilerek deviren veya suyla oynayan patili dostlarımızın bize anlatmak istediği 10 dert

1. Kabının yerinden rahatsız olabilir.

2. Suyunun temiz olmadığını düşünüyor.

Mama ve su kabı istediği yerde değilse tüylü dostlar bunu göstermek için kapları devirebiliyor. Çünkü kapların yeri aslında onlar için oldukça önemli. Gürültülü ya da çok yol üstünde olan kapları sevmiyorlar.



Kediler durgun suyu pek sevmiyor. O yüzden akan suyu daha çok tercih ediyorlar. Beklemiş ve kirli bir su varsa bunu göstermek için kaplarını devirebiliyorlar.

3. Canı sıkılıyor da olabilir.



Tüylü dostunun kaplarıyla oynaması her zaman bir sorun olduğunu göstermez. Bazen sadece canı sıkıldığı için de bunu yapabiliyor.

4. Kabını sevmemiş olabilir.



Bazı kapları kediler ya da köpekler sevmiyorlar. Bunun nedeni kabın malzemesi, derinliği ya da şekli olabiliyor. Tüylü dostun kabıyla sürekli oynuyor ya da deviriyorsa nedeni bu olabilir yani.

5. Dikkat çekmek için yapabiliyorlar.



Evcil hayvanlar çoğu davranışını sahibinin ilgisini çekmek için yapıyor. Mama kabını devirme ya da sularla oynama da bunlardan bazıları. Bunları yaptığında hemen yanına gidiyorsan derdi seninle oynamak olabilir.

6. Tüylü dostlar her şeyi merak ediyor.



Özellikle kediler için geçerli bu. Çünkü kediler mamayı ya da suyu merak edip patileriyle oynayabiliyorlar. Oynarken de kapları devirebiliyorlar.

7. Patili dostlar stresleri başka şekillerde gösteriyor.



Eve yeni hayvan gelmesi, taşınma ya da yalnız kama gibi durumlar patili dostların strese girmesine neden oluyor. Streslerini gösterme şekilleri farklı farklı. Bazıları stresini kaplarıyla oynayarak gösterebiliyor.

8. Kapları sağlam değilse devirmeleri normal.



Altları kaygan olan ve sağlam olmayan kapları devirmek çok kolay. O yüzden sağlam malzemeden ve yere yapışan kaplar kullanmak gerekiyor.

9. Sağlık sorununun da göstergesi olabilir.



Suyuyla ya da mamasıyla çok fazla ilgilenen kediler ya da köpeklerin derdi sadece mama ve su olmayabilir. Bir sağlık sorununun belirtisi de olabilir. Eğer bunlara eşlik eden başka belirtiler de varsa veterinere gitmek iyi olabilir.

10. Bazen hiçbir neden de olmayabilir.



Her davranışın mutlaka bir nedeni olmasına gerek yok. Tüylü dostunun bazı davranışları da sadece karakteri olabilir. Yani kaplarıyla oynamayı istediği için oynuyor olabilir.