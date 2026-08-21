Evcil hayvanı olanlar buraya! Mama kaplarıyla alakalı bilmeniz gereken her şey

Plastik kaplarla vedalaşın.

Plastik kaplar hafif, renkli ve uygun fiyatlı olabilir ama sağlık açısından pek iyi bir tercih değil. Plastik yüzeyler çok kolay çizilir. Gözle zor görülen bu çiziklerin arasına giren bakteriler zamanla üreyerek kedi ve köpeklerin çenesinde akne oluşumuna sebep olur.

Çelik veya seramik her zaman daha güvenilirdir.



Temizliği en kolay ve en hijyenik olanlar paslanmaz çelik kaplardır. Makinede yıkanabilir ve kırılma dertleri yoktur. Seramik kaplar da gayet sağlıklı bir alternatif sunar ancak sırlarının kurşun içermediğinden emin olmanız gerekir. Ayrıca seramik kapta ufak bir çatlak veya kırık oluşursa bakterilere davetiye çıkarmamak için hemen yenisiyle değiştirmek en doğrusu.

Teknoloji yardımıyla gözünüz arkada kalmasın.



Özellikle yoğun çalışıyorsanız ya da hafta sonu sabahları uykunuzu bölmek istemiyorsanız akıllı cihazlar tam size göre. Bu noktada Philips 5000 serisi Kameralı Akıllı Mama kabı harika bir seçenek. Tıkanmayı önleyen teknolojisiyle hiçbir öğün atlanmıyor, nemi ve kokuyu hapsederek mamayı her lokmada taze tutuyor. En güzel yanı ise üzerindeki HD kamera ve çift yönlü ses özelliği. Dışarıdayken bile Pet Series uygulaması üzerinden durumu kontrol edip ona seslenebiliyorsunuz. Hem bıyıklara uygun genişlikte ve doğru açıda tasarlandığı için sindirimi rahatlatıyor hem de kauçuk ayakları sayesinde meraklı patilere karşı devrilmiyor. Porsiyonları ayarlamak, mama azaldığında veya evcil hayvanınız kabın yanına geldiğinde telefona bildirim almak gerçekten büyük rahatlık.

Su ve mama kabını yan yana koyma hatasına düşmeyin.



Çoğumuz ikili bitişik kapları seviyoruz ama doğada hayvanlar su kaynaklarının yiyecekleriyle kirlenmemesi için bu ikisini ayrı tutma içgüdüsüne sahiptir. Suyun mamanın hemen yanında olması o suyu içmek istememelerine neden olabilir. İkisini birbirinden biraz uzaklaştırmak günlük su tüketimlerini artıracaktır.

Tuvalet ve yemek alanını kesinlikle ayırın.



Tıpkı bizim gibi evcil hayvanlar da yemek yedikleri yerin yakınında tuvalet olmasını istemez. Mama kabını kedi kumuna veya köpek tuvalet pedine yakın bir konuma yerleştirmek stres ve iştahsızlık yaratabilir. Yemek alanı her zaman evin daha sakin, huzurlu ve temiz bir köşesinde olmalı.

Düzenli temizlik şart. Neden mi?



Sadece mama bitince üzerine yenisini eklemek yapılan en büyük hatalardan sadece biri. Hem de en büyük hata diyebiliriz. Özellikle yaş mama verdiğinizde kaplar her öğünden sonra yıkanmalı. Kuru mama kullanıyorsanız kapları en azından günde bir kez sıcak su ve sabunla iyice temizlemelisiniz. Temizlenmeyen kaplar evde kötü koku yapar ve sindirim sorunlarına zemin hazırlar.

Kaydırmaz taban hayat kurtarır.

Dostunuz mamasını yerken kabın mutfağın bir ucundan diğer ucuna gitmesini istemiyorsanız altı silikonlu veya kauçuk tabanlı kapları tercih etmelisiniz. Bu hem onların rahatça yemek yemesini sağlar hem de etrafın daha az kirlenmesine yardımcı olur.