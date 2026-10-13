Sen kıyafetlerine dikkat ediyor musun? Yoksa bir kenara mı atıyorsun? Testi çöz, kıyafetlerin konusunda ne kadar titizsin söyleyelim.

Kıyafetlerin konusunda ne kadar titizsin? 1/8 Sevdiğin bir tişörtüne kaza eseri küçük bir leke bulaştı. İlk tepkin ne olur? Hemen tuvalete koşar, leke çıkarıcı sprey ve ıslak mendille operasyona başlarım Şöyle bir silerim, leke çıkmazsa günün geri kalanında o tarafa kolumu siper ederim. Biraz siler sonra bırakırım, eve gidince yıkanır nasıl olsa. Yapacak bir şey yok, yıkarken düşünürüm. 2/8 Yeni aldığın bir kıyafetin üzerindeki yıkama talimatı etikete ne yaparsın? Tenimi rahatsız ediyorsa keserim ama yıkarken kuralına uymaya çalışırım. Etiketi asla kesmem, talimat neyse o! O etiketleri okuduğumu hiç hatırlamıyorum... İçimi kaşındırdığı an acımasızca kesip atarım. 3/8 Peki ütü ile aran nasıl? Çoraplarımı bile ütüleme potansiyeline sahibim. Askıya asıp banyodaki buharla açarım. Sadece dışarı çıkarken ve gerçekten buruşuk görünen şeylere ütü basarım. Kırışıklık kıyafetin karakteridir 4/8 Dolabına baktığında nasıl bir manzarayla karşılaşırsın? Biraz kaos var ama ben neyin nerede olduğunu bilirim. Genel olarak düzenlidir. Aradığımı 10 saniye içinde bulabilirim. Kıyafetler renklerine, mevsimlerine ve türlerine göre dizilidir. Askılar bile aynı yöne bakar. Karman çorman... 5/8 Arkadaşın sana "Şu çok sevdiğin ceketini bu akşamlık ödünç alabilir miyim?" dedi... Bunlardan hangisi aklından geçer? "Asla! Ya üzerine bir şey dökerse? Ya omuzları genişleyip formu bozulursa?!" "Dikkatli olursan olur tabii, lütfen üzerine bir şey dökme." "Al kanka, sende kalsın hatta ne zaman istersen getir." "İstediğini al ya sorun değil" 6/8 Yağmurlu ve çamurlu bir günde dışarıdasın. Yürüyüş tarzın nasıl değişir? Hiç dikkat etmem zaten her halükarda çamur olurum. Su birikintilerine basmamaya özen gösteririm, temkinli yürürüm. Normal yürürüm, sıçrarsa temizleriz ne olacak. Sanki mayın tarlasında yürüyormuşçasına parmak uçlarımda yürürüm. 7/8 Dolabının vazgeçilmez parçası hangisi? Leke çıkarıcı kalemler Tiftik toplama makinesi Düzenleme kutuları Kaliteli askı 8/8 Günün sonunda eve geldin. Çıkardığın kıyafetleri ne yaparsın? Yatağın üzerine bırakır, yatmadan önce kaldırıp yerlerine koyarım. Temizse havalandırıp hemen özel askısına asarım, kirliyse anında kirli sepetine atarım. Sandalyenin üzerine bırakırım, temizlik günü toplarım. Gece yatarken çıkarırım, bi yere fırlatırım.