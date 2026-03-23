Evcil hayvanıyla yaşanlara özel temizlik tüyoları

Koltuklar için kılıf kullanmak şart.



Evde evcil hayvanın varsa koltukların hep tüy içinde kalıyordur. Bunu engellemenin yolu basit aslında. Koltuklara özel kılıfları kullanarak koltuklardaki tüylerin önüne geçebilirsin. Bu kılıfları düzenli yıkayarak kolayca temizleyebiliyorsun.

Robot süpürge evde rutinin olmalı.

Robot süpürgeler artık neredeyse her evde. Evcil hayvanlı evler için ise robot süpürge şart diyebiliriz. Robot süpürgeyi rutin hale getirerek her gün çalıştırdığında ortada daha az tüy göreceğin kesin!

Mama ve su kapları etrafı kirletebiliyor.



Mama ve su kaplarını ortaya koyduğunda köpeğin ya da kedin yemek yerken ya da su içerken etrafı pisletebiliyor. Bunun için yapman gereken basit aslında. Mama ve su kaplarının altına silikon bir paspas koyarak temizliği kolaylaştırabilirsin.

Süpürme ve silmeyi tek seferde yaparak işini yarıya indirebilirsin.



Philips AquaTrio 9000 ile evde temizlik yapman çok kolay. Hem kuru hem ıslak temizlik yapabildiği için seni iki kere yormuyor. Toz, tüy, kir, leke ve sıvıları tek seferde temizleyebildiği için evcil hayvan olan evler için kurtarıcı bir ürün. Tek süpürgeyle 3 işlem yapabilen AquaTrio 9000 Serisi ile temizlik çok kolaylaşıyor. Her yüzeye uygun başlıklar ile kuru ya da ıslak temizleme yapmak mümkün. 4 dakikada kendini temizleyen sistemi ile temizlikten sonra bir de süpürge temizleme derdi son buluyor. Sadece işleviyle değil, tasarımıyla da evinizin en teknolojik aksesuarı olmaya aday. Kablo derdi yok, ağır kova taşıma derdi yok, eğilip bükülme derdi yok. Sadece tek bir süpürge, 3 işlem!

Kedili evler için asıl sorun kum!



Kediler genelde kuma girdikten sonra etrafa kum saçabiliyorlar. Bunu engellemek için kumun önüne mutlaka paspas koymak gerek. Ayrıca kumu günlük olarak temizlemek de önemli.

Perdeler ve yataklar da tüyleniyor.

Tüyler sadece zeminde birikmiyor. Perdelerde, yataklarda ya da yastıklarda da tüyleri görebiliyoruz. O yüzden düzenli olarak bunları da yıkamak gerek. Yatak örtülerini de haftalık değiştirmek gerekiyor elbette.

Evin havasını değiştirmek gerek.



Ev yeterince hava almadığında evdeki tüy ve koku daha yoğun hale gelebilir. Günlük evi havalandırdığında ise bu durum yaşanmaz. Eğer bu yeterli gelmiyorsa hava temizleyici ürünler de kullanabilirsin.

Haftalık temizlik planı yapmalısın.



Evde evcil hayvanın varsa öyle canın istediğinde temizlik yapman yetmez. Temizliği mutlaka planlı yapman gerek. Haftalık neler yapacağına dair bir plan yaparsan temizlik işi çok daha kolaylaşır.

Kapı önü her gün süpürülmeli.

Özellikle köpeğin varsa onu her gün dışarı çıkardığın için kapı önünü mutlaka günlük süpürüp silmelisin. Hatta çamurlu günlerde bu silme ve süpürmeyi artırabilirsin. Kapının iç kısmına bir paspas koyarak kapı önünü daha temiz tutabilirsin.

Evcil hayvanını yıkadıktan sonra banyoyu temizlemen gerek.

Evcil hayvanını yıkadın, sonra o banyoyu öyle bırakamazsın elbette. Banyo sonrası zeminden fayanslara kadar her yer tüy olabiliyor. O yüzden hiç bekletmeden temizlemen gerekiyor.