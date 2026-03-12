KADIN

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor!

Sanılanın aksine, ev temizliği hijyen ile aynı anlama gelmiyor. Haliyle bir yerin temiz görünmesi de hijyenik olmasını garantilemiyor. Dolayısıyla ev temizliğinde atacağın adımlar, yaşam alanını sağlıklı hale getirmen için büyük önem taşıyor. Bazen en temiz görünen ve sürekli elimizin değdiği yerler, aslında en fazla mikrop barındıran yüzeyler oluyor.

Hazırsan, evindeki gizli bakteri ve mikrop yuvalarını gün yüzüne çıkarmaya başlayalım!

1. Bulaşık Süngerleri

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 1
Evdeki her şeyi temizleyip, söz konusu bulaşık süngerine gelince göz ardı edenlerden misin? O halde kabul edelim, senin evindeki en tehlikeli mikrop yuvalarından biri, lavabonun tam ortasında duruyor. Her bulaşıkta devreye giren, hemen her türlü yemek kalıntısını üzerine toplayan süngerler, sık sık değiştirilmezse anında milyarlarca bakteriye ev sahipliği yapabilir.

2. Mutfak Lavabosu

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 2
Evin en temiz olması gereken yerlerinden biri mutfak lavabosuyken, çoğu zaman bunun tam tersi gerçekleşiyor. Evet, kulağa korkunç geldiğinin farkındayız. Ama yemek kalıntılarının ve mutfak eşyalarının yığıldığı lavabolar, kısa süre temizlenmediğinde bile mikrop yuvası olabilir. Yani bulaşıkları sadece çalkalamak bile lavaboyu anında kirletebilir.

3. Kapı Kolları

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 3
Evdeki kapı kolları ve ışık anahtarları, herkesin elinin sürekli değdiği alanlardan. Haliyle mikropların yerleşmesine ve hastalıkların taşınmasına oldukça müsaitler. Gün içinde sürekli temas ettiğimiz bu alanları, düzenli olarak dezenfekte etmek, ev hijyeninin temel adımlarından biri.

4. Kumandalar

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 4
Kumanda ve oyun konsolu gibi parmaklarla haşır neşir olan her tür eşya, mikrop üremesi için fazlasıyla elverişli. Özellikle film, dizi ve oyun etkinliklerinin çeşit çeşit atıştırmalıkla birlikte sürdürülmesi, bu eşyaları daha da tehlikeli hale getiriyor. Üzerinde cips, kraker ve bisküvi artığı kalan bu cihazlar, elden ele mikropların taşınmasına neden oluyor. Kısaca, tam bir hastalık yuvası.

5. Diş Fırçalıkları

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 5
Diş fırçalıkları, dişlerimizi fırçalayıp koyduktan sonra uzun süre bakmadığımız alanlardan. Ama ne zaman göz atsanız, dibinde kirli bir suyun biriktiğini fark edersiniz. Evlerdeki bir diğer riskli eşyalardan olan bu fırçalıklar, nemli yapısıyla bakterilerin ışık hızında üremesine neden oluyor. Dolayısıyla bu eşyaları her akla geldiğinde temizlemek en iyisi.

6. Kesme Tahtaları

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 6
Şimdiye kadar mutfağın, evdeki en riskli bölgelerden olduğunu anladık. Haliyle üzerinde et, sebze, meyve kesilen kesme tahtalarını da listeye eklemek gerekiyor. Çünkü bu eşyalar, iyi temizlenmediğinde bakterilerin üremesi için mükemmel bir ortam sağlıyor. Üstelik gıdalardaki besin değerini azaltırken, hastalık riskini artırıyor.

7. Buzdolabı Kapağı

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 7
Buzdolabı kapakları da tıpkı kapı kolları gibi sürekli tutulan yerlerden. Özellikle mutfakta iş yaparken eller kirli veya nemliyken kapağa dokunmak, işten bile değil. Çünkü küçücük bir temas bile bu yüzeylerde küf, bakteri, mikrop oluşumuna yol açabiliyor. Haliyle düzenli ve derinlemesine temizlik şart!

8. Laptop Klavyeleri

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 8
Laptop klavyelerinin arasında neler yok ki? Ekmek kırıntıları, tozlar, parmak izleri ve daha nicesi... Tüm bu pislik, bilgisayar ısısıyla birleşince mikropların üremesine elverişli hale geliyor. Sürekli temas ise mikropları oradan oraya taşımakla sonuçlanıyor.

9. Ayakkabılık

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 9
Ayakkabılıklar, dışarıdaki tüm kirin ve tozun eve taşınmasına neden olan ana eşyalardan. Ayakkabılıkların düzenli temizlenmemesi sonucu, ayakkabı tabanlarındaki kir ve bakteri, kısa sürede eve dağılarak hastalık saçmaya başlayabilir.

10. Kahve Makineleri

Tahmin bile edemezdik! Mikroplar evde en çok buralarda oluyor! 10
Kahve keyfine gölge düşürüyor gibi olmayalım ama evindeki en kirli alanlardan biri, kahve makinesinin sıcak su haznesi olabilir. Genellikle karanlık, kapalı ve nemli olan bu yüzeyler tam da mikropların hoşlanacağı yapıda. Düzenli temizlenmediğinde anında küf ve bakteri yuvası olarak kahve tadını değiştirebilir, daha da kötüsü hastalık riskini artırabilir.

