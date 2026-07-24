Evcil hayvanlarda çene aknesine ve kötü kokuya sebep olan gizli faktörler

Plastik kapları kullanmamak gerek.

Plastik kaplar, çene aknesinin en büyük nedeni. Plastik kaplar zamanla çiziliyor ve içinde bakteriler birikiyor. Kaba sürekli evcil hayvanlarının çenesi değdiği için de akne görülüyor. Bu bakteriler kötü kokuya da sebep olabiliyor.

Akıllı mama kapları işini kolaylaştırıyor.



Akıllı mama kapı sayesinde kedin mamayı hep taze yiyor. Philips 5000 serisi Kameralı Akıllı Mama kabı kedilerin konforu düşünülerek tasarlanmış. Temizlenmesi kolay olduğu için akne ve kötü kokuya sebep olmuyor. Bıyık dostu kabı sayesinde kedin rahatça yemeğini yiyor.

Kapları sık yıkamaya dikkat etmelisin.



Mama kapları dışarıdan temiz görünse de üzerinde bakteri olabiliyor. O yüzden düzenli yıkanmaları gerekiyor. Yaş mama verdiysen hemen yıkaman lazım hatta. Su kaplarını da aynı şekilde düzenli temizlemediğinde akne oluşabiliyor.

Yaş mamalar akneye neden olabiliyor.

Yaş mamalar ya da yüksek yağ içeren mamalar çeneye değiyor. Bunlar temizlenmediğinde gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Bu şekilde sürekli biriken kalıntılar akne ve kötü kokunun sebeplerinden.

Dişle ilgili hastalıklar kötü kokunun nedeni.

Ağız kokusunun en yaygın nedeni diş taşları. Diş yüzeyinde biriken taşlar bakterilerin birikmesi için uygun bir ortam oluşturuyor. Bu bakteriler evcil hayvanın ağzının kötü kokmasına sebep oluyor.

Tüylü dostun yeterince su içmiyor olabilir.



Yeterli su içmeyen evcil hayvanlarda koku olabiliyor. Yeterince tükürük üretilmediği için bakteriler ağızda yer ediyor. Böyle olunca da tüylü dostunun ağzının kokusu artıyor ve rahatsız edici oluyor.

Çene bölgesi sürekli nemliyse akne kaçınılmaz.



Su içtikten sonra çene tüyleri ıslak kaldığında akne oluşuyor. Tüylerin ıslak kalması bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturuyor. Uzun tüylü kedi ve köpeklerde bu daha sık görülüyor elbette.

Tüylü dostunun alerjisi de olabilir.

Bazı evcil hayvanların alerjisi olabiliyor. Bu da cildi daha hassas hale getiriyor. Çene bölgesi de hassaslaşabiliyor ve akne gelişebiliyor. Kedin ya da köpeğin o bölgeyi kaşıyorsa durum daha da ciddi hale geliyor.

Hormonlar da aknenin bir sebebi.

Patili dostlardaki hormonlar da insanlardaki gibi yağ bezlerinin çalışmasını tetikleyebiliyor. Yağ üretimi arttığında gözenekler tıkanıyor ve akne kaçınılmaz oluyor. Bu şekilde tekrarlayan aknelerde veterinere gidip test yaptırmak gerekebilir.

Bağışıklık sisteminin zayıflaması akneye sebep olabilir.



Bağışıklık sistemi zayıfladığında deride enfeksiyonlar daha hızlı ve kolay gelişiyor. Sürekli tekrarlayan çene aknesi ve geçmeyen ağız kokusunda bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalık olabilir yani.